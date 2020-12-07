В Молдове на самоизоляции находятся тысячи учащихся и сотни преподавателей

В Минобразования рассказали, какова ситуация в учебных заведениях республики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В Молдове 27 общеобразовательных учреждений работают в дистанционном режиме из-за карантина. На "удаленке", по состоянию на 4 декабря, находятся 496 классов. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований страны в понедельник.

"Число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 520, а 13 017 школьников находятся на самоизоляции. Коронавирус выявлен у 624 учителей, еще 575 - в изоляции. Из вспомогательного персонала вирус диагностирован у 140 человек, а 245 помещены на самоизоляцию", - отметили в министерстве.

© Sputnik Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19

Из 1398 частных и государственных детсадов возобновил работу 1321, уточнили в ведомстве.

"На данный момент 23 учреждения и 58 детских групп находятся на карантине", - отметили в Минобразования.

Вирус подтвердился у 9 детей, 142 дидактических кадров и 105 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 1719 несовершеннолетних, 229 педагогов и 234 сотрудника вспомогательного персонала.

Что касается профтехучилищ, то за 30 ноября - 4 декабря вирус подтвердился у 21 учащегося, 16 учителей и 14 сотрудников вспомогательного персонала. При этом 24 группы перевели на самоизоляцию.

Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19>>>

За этот же период COVID-19 выявили у 36 студентов вузов, 26 преподавателей и 12 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находились 179 студентов, 23 педагога и 13 сотрудников вспомогательного персонала.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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