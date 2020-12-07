Проект бюджета Кишинева будет опубликован для консультаций

При верстке муниципального бюджета в него был заложен дефицит в размере около одного миллиарда леев, заявил мэр.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Генеральный примар столицы Ион Чебан выразил надежду, что муниципальный бюджет на 2021 год будет принят в кратчайшие сроки и без задержек.

По сообщению мэра, проект главного финансового документа будет опубликован на официальных вебсайтах городских властей для проведения общественных консультаций.

Дефицит бюджета столицы составит 1 миллиард леев.

При его верстке приоритет был отдан нескольким приоритетным направлениям.

Среди них — закупка 100 автобусов для столицы. Кроме того, в следующем году будет реализован масштабный проект по продлению двух важных транспортных магистралей города — проспекта Мирча чел Бэтрын до улицы Буковина, а также Заводской улицы.

В планах примэрии и продолжение ремонта городских улиц — проспекта Дачия, улицы Каля Ешилор.

Бюджетом предусмотрен и план взимания местных налогов. На средства, поступившие от сборов, планируется модернизировать городское освещение, лифты в многоэтажных домах, инвестировать в образование и здравоохранение.

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