Решено, когда аграрии выйдут на очередной протест

Молдавские фермеры возобновят свою акцию во вторник. Они намерены направиться с тракторами на площадь Великого национального собрания в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители объявили, что во вторник, 8 декабря, они готовы возобновить свой протест. Решение было принято после их дискуссий с депутатами партии "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформы DA".

Такую информацию Sputnik Молдова сообщил фермер из Каушанского района Сержиу Штефанко.

"Был принят наш запрос на протест в центре столицы. Остается обговорить детали и скоординировать движение спецтехники на площадь Великого национального собрания вместе с Национальным инспекторатом общественного порядка. Начнем примерно в 10-11 часов утра. Ожидаем, что на беседу с нами выйдут также представители законодательной и исполнительной власти", - пояснил источник.

Аграрии намеревались провести протест на площади еще в воскресенье, тогда там проходила антиправительственная акция представителей нескольких политических формирований, которые потребовали досрочных парламентских выборов.

В итоге фермеры в тот день отказались от первоначального плана, несмотря на то, что многие из них уже пригнали свои трактора к въезду в Кишинев.

На митинге в воскресенье также выступил глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко, он объявил о бессрочном протесте аграриев с сельхозтехникой.

По его словам, трактора останутся на въезде в Кишинев, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы.

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Главное требование аграриев - чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Также фермеры надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

Они также призывают к срочной встрече с руководством законодательного органа и представителями парламентских фракций для обсуждения всех требований. Поскольку фермеров не услышали ранее, они решили снова протестовать.

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