Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 1130 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1130 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявили в Минздраве в понедельник вечером.

Зафиксирован один эпизод импорта болезни - из Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 117 495.

За минувшие 24 часа проведен 2163 тест, при этом первичных — 1934.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 54 медработников: 19 врачей, 23 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 281 пациент (из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Выздоровели 694 ранее госпитализированных. Всего излечившихся на данный момент — 101 938 человек.

За сутки также зафиксировано еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2438.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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