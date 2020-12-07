18:58 07 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Термосканер.

Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 1130 случаев COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (49)
180 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201207/32798142/svezhie-dannye-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1130-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 117 495.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1130 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявили в Минздраве в понедельник вечером. 

Работа за компьютером
© Sputnik / Ruslan Krivobok
Пандемия против работы: что изменилось на рынке труда из-за COVID-19

Зафиксирован один эпизод импорта болезни - из Румынии. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 117 495.

За минувшие 24 часа проведен 2163 тест, при этом первичных — 1934.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 54 медработников: 19 врачей, 23 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 281 пациент (из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Выздоровели 694 ранее госпитализированных. Всего излечившихся на данный момент — 101 938 человек.

За сутки также зафиксировано еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2438.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Слово COVID-19 отражено в капле на игле шприца.
© REUTERS / DADO RUVIC
В Молдове растет смертность от COVID – потому что "кто-то не сделал свою работу"
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (49)

По теме

Развенчан популярный миф о коронавирусе
Ученые назвали три продукта, способные блокировать коронавирус
Выявлена мутация коронавируса, на которую не действуют антитела


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест в Кишиневе 6 декабря
В Кишиневе прошел антиправительственный митинг - фото
В столице Рождества зажглись огни на рождественской ели
Видео – В столице Рождества зажглись огни на праздничной ели
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться