18:58 07 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Здание Конституционного суда Молдовы.

Конституционный суд приостановил действие закона о переводе СИБ под контроль парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
32821
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201207/32799070/konstitursionnyi-sud-priostanovil-deystvie-zakona-o-perevode-sib-pod-kontrol-parlamenta.html

Инстанция рассмотрела обращение депутата от фракции PAS Сергея Литвиненко по поводу закона, принятого на прошлой неделе.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Конституционный суд приостановил изменения закона о Службе информации и безопасности, которые вернули структуру под контроль парламента. Решение принято на заседании инстанции в понедельник.

"Сегодня Конституционный суд объявил решение №137, согласно которому поставил приостановить действие Закона №218 от 3 декабря 2020 года. Данным законом парламент исключил из полномочий президента Молдовы возможность координировать работу Службы информации и безопасности, назначать руководство структуры, установив, что деятельность СИБ попадет под контроль законодательного органа", - сказано в заявлении КС. 

Решение КС основано на обращении депутата PAS Сергея Литвиненко.

Почему СИБ перевели под контроль парламента

Дмитрий Песков.
© Sputnik / Sergey Guneev
Комментарий Кремля в связи с выводом СИБ из-под контроля президента Молдовы
В четверг парламент Молдовы одобрил в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под управления президента в ведение парламента. За утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат", - объявил председательствовавший на заседании вице-спикер Влад Батрынча.

Это решение было принято без участия депутатов фракций ДПМ, "Действие и солидарность" и "Платформы DA".

До 2019 года СИБ уже находилась под контролем парламента. С тех пор и до настоящего времени служба была переподчинена главе государства. Инициативу о передаче этого ведомства внесли в парламент социалисты, аргументировав это тем, что у Майи Санду двойное гражданство - Молдовы и Румынии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Евросоюз осудил перевод СИБ под контроль парламента


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест в Кишиневе 6 декабря
В Кишиневе прошел антиправительственный митинг - фото
В столице Рождества зажглись огни на рождественской ели
Видео – В столице Рождества зажглись огни на праздничной ели
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться