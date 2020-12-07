Конституционный суд приостановил действие закона о переводе СИБ под контроль парламента

Инстанция рассмотрела обращение депутата от фракции PAS Сергея Литвиненко по поводу закона, принятого на прошлой неделе.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Конституционный суд приостановил изменения закона о Службе информации и безопасности, которые вернули структуру под контроль парламента. Решение принято на заседании инстанции в понедельник.

"Сегодня Конституционный суд объявил решение №137, согласно которому поставил приостановить действие Закона №218 от 3 декабря 2020 года. Данным законом парламент исключил из полномочий президента Молдовы возможность координировать работу Службы информации и безопасности, назначать руководство структуры, установив, что деятельность СИБ попадет под контроль законодательного органа", - сказано в заявлении КС.

Решение КС основано на обращении депутата PAS Сергея Литвиненко.

Почему СИБ перевели под контроль парламента

В четверг парламент Молдовы одобрил в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под управления президента в ведение парламента. За утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат", - объявил председательствовавший на заседании вице-спикер Влад Батрынча.

Это решение было принято без участия депутатов фракций ДПМ, "Действие и солидарность" и "Платформы DA".

До 2019 года СИБ уже находилась под контролем парламента. С тех пор и до настоящего времени служба была переподчинена главе государства. Инициативу о передаче этого ведомства внесли в парламент социалисты, аргументировав это тем, что у Майи Санду двойное гражданство - Молдовы и Румынии.

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