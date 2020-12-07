Глава МВД отчитался о работе и высказался о провалившемся вотуме недоверия

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку представил отчет о деятельности МВД на пресс-конференции в понедельник.
Как рассказал глава ведомства, текст был подготовлен для выступления в парламенте, поскольку представители фракций "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформы DA" выдвинули ему простой вотум недоверия.
"Не знал, что кворум не состоится. Готовился вместе с госсекретарем. Хотели прочитать этот отчет перед депутатами, чтобы граждане узнали из первоисточника, что происходит во всех подразделениях ведомства", - заявил Войку.
Он отметил, что в результате действий сотрудников МВД наблюдается прогресс по многим показателям еще с июня.
"Значительно выросло доверие граждан к полиции, а также в этом году было зарегистрировано на 4 469 меньше нарушений закона, чем в 2019 году", - уточнил Войку.
По данным, представленным Войку, на 23,7% снизилось количество ДТП, на 11,2% - число погибших в авариях, травмированных в таких инцидентах стало на 26% меньше.
Что касается борьбы с организованной преступностью, министр представил несколько примеров успешных операций, проведенных сотрудниками МВД. Так, были задержаны члены организованной криминальной группировки, которые в период 2018-2020 годов переправляли через границу летательные аппараты.
Помимо этого, как рассказал Войку, удалось раскрыть еще одну преступную группу, специализирующуюся на контрабанде транспортных средств и подделывавшую для своих целей документы.
"При сотрудничестве с Румынией, Украиной и Сербией на протяжении года была организовала спецоперация "Стоп контрабанда". Боролись с контрабандой различных товаров на границах со странами-членами ЕС. Речь была также о контрабанде табачных продуктов", - добавил Войку.
Вотум недоверия главе МВД
Парламентарии от DA и PAS выдвинули 19 ноября простой вотум главе МВД. Затем 7 декабря, когда Войку должен был представить отчет перед парламентариями, в законодательном органе не было кворума.
Объявляя вотум недоверия PAS заявили, что "министерство выглядит неподготовленным к борьбе с криминальными группировками. Оно не справляется с защитой прав и свобод граждан Молдовы. Достоянием гласности становится лишь информация о похищениях и изнасилованиях, что провоцирует чувство незащищенности и неверия в возможности руководства МВД".
Согласно регламенту высшего законодательного органа, простой вотум недоверия выдвигается на обсуждение в рамках пленарного заседания парламента лишь в том случае, если есть заключение профильной комиссии. На формулирование позиции у членов комиссии есть семь рабочих дней с момента подачи соответствующего проекта. Обсуждение на пленарном заседании законодательного органа назначается постоянным бюро в течение 14 дней с момента подачи инициативы о вотуме недоверия.
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