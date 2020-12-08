Гайдуки на современный лад: как выглядит первый молдавский внедорожник

В Молдове никогда не было собственного автопрома. Этот пробел решили восполнить два молодых изобретателя - Олег Шаргу и Максим Коноплин. Они разработали первый в республике электрокар, приспособленный для работы в условиях бездорожья.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Экспериментальную площадку для ноу-хау молдавским изобретателям предоставил Технический университет. На его базе был собран первый электрокар отечественного производства. Это мини-внедорожник, который отличается не только уникальным дизайном, но и экономичностью. Автомобиль достаточно зарядить 12-ю киловаттами электричества, и он может прослужить весь день.

Гайдук для молдавских широт

Электрокар уже получил аутентичное название - "Haiduc". Авторы проекта ассоциируют свое изобретение с легендарными народными мстителями - гайдуками, которые боролись против угнетателей и укрывались в труднодоступных местах. Внедорожник от молдавских разработчиков также призван с легкостью преодолевать бездорожье.

© Sputnik Первый молдавский электрокар

"Это утилитарная машина, она создана для использования на частных территориях, в кампусах, на винодельнях, в полях, в теплицах. Это маленькое и маневренное транспортное средство для помощи в хозяйстве", - рассказал один из разработчиков электрокара Олег Шаргу.

Багажник электрокара может выдержать груз весом 600 килограммов. Он устроен таким образом, что его легко можно модифицировать. Боковые элементы снимаются, и внутри можно установить небольшую технику. Например, мини-холодильник или кофе-машину.

Модель еще будет дорабатываться

Первый электрокар, который сконструировали Олег Шаргу и Максим Коноплин, выполнен по заказу и под нужды Технического университета Молдовы. Разработчики готовы модифицировать его технические параметры исходя из нужд других заказчиков. Например, свинцовую батарею можно заменить на более современную литий-ионную. В этом случае машина станет легче и автономнее.

© Sputnik Молдавский электрокар "Гайдук"

"Шасси мы сделали сами из железа, но можно будет их сделать из алюминия, когда перейдем на батарею из лития", - добавил менеджер проекта Максим Коноплин.

© Sputnik Первый молдавский внедорожник

Соавтор проекта также добавил, что дизайн внедорожника разрабатывался с учетом современных трендов в области автомобилестроения. Например, похожие угловатые формы можно заметить в дизайне машины будущего - кибертрака Илона Маска.

© Sputnik Первый молдавский внедорожник

С перспективой на зарубежных инвесторов

Олег Шаргу и Максим Коноплев понимают, что молдавский рынок слишком мал, чтобы запустить производство, ориентируясь только на местных покупателей. Поэтому в перспективе они готовятся покорять соседние страны - Румынию и Украину.

"Там есть горы, маленькие отели, а также большие логистические центры, где могут пригодиться электрокары. Рынок там для нас более привлекательный", - поделился планами Олег Шаргу.

В планах у создателей электрокара - найти инвесторов и запустить серийное производство. Для начала - лимитированными партиями.

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