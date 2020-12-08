11:16 08 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.32
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Первый молдавский внедорожник

Гайдуки на современный лад: как выглядит первый молдавский внедорожник

© Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
28710
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/07/32793622.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201208/32794448/gayduki-na-sovremennyy-lad-kak-vyglyadit-pervyy-moldavskiy-vnedorozhnik.html

В Молдове никогда не было собственного автопрома. Этот пробел решили восполнить два молодых изобретателя - Олег Шаргу и Максим Коноплин. Они разработали первый в республике электрокар, приспособленный для работы в условиях бездорожья.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik, Дарья Чернега. Экспериментальную площадку для ноу-хау молдавским изобретателям предоставил Технический университет. На его базе был собран первый электрокар отечественного производства. Это мини-внедорожник, который отличается не только уникальным дизайном, но и экономичностью. Автомобиль достаточно зарядить 12-ю киловаттами электричества, и он может прослужить весь день.

Гайдук для молдавских широт

Электрокар уже получил аутентичное название - "Haiduc". Авторы проекта ассоциируют свое изобретение с легендарными народными мстителями - гайдуками, которые боролись против угнетателей и укрывались в труднодоступных местах. Внедорожник от молдавских разработчиков также призван с легкостью преодолевать бездорожье.

Первый молдавский внедорожник
© Sputnik
Первый молдавский электрокар

"Это утилитарная машина, она создана для использования на частных территориях, в кампусах, на винодельнях, в полях, в теплицах. Это маленькое и маневренное транспортное средство для помощи в хозяйстве", - рассказал один из разработчиков электрокара Олег Шаргу.

Багажник электрокара может выдержать груз весом 600 килограммов. Он устроен таким образом, что его легко можно модифицировать. Боковые элементы снимаются, и внутри можно установить небольшую технику. Например, мини-холодильник или кофе-машину.

Модель еще будет дорабатываться

Первый электрокар, который сконструировали Олег Шаргу и Максим Коноплин, выполнен по заказу и под нужды Технического университета Молдовы. Разработчики готовы модифицировать его технические параметры исходя из нужд других заказчиков. Например, свинцовую батарею можно заменить на более современную литий-ионную. В этом случае машина станет легче и автономнее.

Первый молдавский внедорожник
© Sputnik
Молдавский электрокар "Гайдук"

"Шасси мы сделали сами из железа, но можно будет их сделать из алюминия, когда перейдем на батарею из лития", - добавил менеджер проекта Максим Коноплин.

Первый молдавский внедорожник
© Sputnik
Первый молдавский внедорожник

Соавтор проекта также добавил, что дизайн внедорожника разрабатывался с учетом современных трендов в области автомобилестроения. Например, похожие угловатые формы можно заметить в дизайне машины будущего - кибертрака Илона Маска.

Первый молдавский внедорожник
© Sputnik
Первый молдавский внедорожник

С перспективой на зарубежных инвесторов

Олег Шаргу и Максим Коноплев понимают, что молдавский рынок слишком мал, чтобы запустить производство, ориентируясь только на местных покупателей. Поэтому в перспективе они готовятся покорять соседние страны - Румынию и Украину.

 "Там есть горы, маленькие отели, а также большие логистические центры, где могут пригодиться электрокары. Рынок там для нас более привлекательный", - поделился планами Олег Шаргу.

В планах у создателей электрокара - найти инвесторов и запустить серийное производство. Для начала - лимитированными партиями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Абитуриент 2020: почему стоит выбрать Технический университет Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сельхозтехника у въезда в Кишинев
Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа.
Почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться