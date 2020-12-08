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Столица приоделась к зимним праздникам

Пока все спали: летающие курьеры, царь с "короной" и новогодний сквер

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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https://ru.sputnik.md/society/20201208/32803182/Poka-vse-spali-letayuschie-kurery-tsar-s-koronoy-i-novogodniy-skver.html

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Запуск роботов-беспилотников, которые будут доставлять продукты и товары первой необходимости, планируется в Японии уже в феврале будущего года. Толчком, как нетрудно догадаться, послужила пандемия.

Логотип Walt Disney Company
© Video : Ruptly / AP / HBOMAX.com / Disney / Daniel @kd97__
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Как пишет РИА Новости, "эксперимент будет осуществлен на улицах "умного города" Фудзисава к юго-западу от Токио. В течение февраля и марта робот-беспилотник будет доставлять жителям города их заказы из расположенных рядом магазинов".

Беспилотник-кормилец может развивать скорость до 4 километров в час (при максимальной загрузке) и обходить препятствия. Оператор-помощник (человек) будет наблюдать за траекторией и помогать, если на пути аппарат встретит непреодолимое препятствие.

Учитывая, что распространение коронавируса заставляет людей все больше избегать очного общения, проекты с участием роботов-беспилотников для доставки корреспонденции и товаров набирают популярность.

"Корона" для царя зверей

В зоопарке Барселоны ветеринары могут облегченно выдохнуть: местные львы успешно переболели коронавирусом. Заразились "цари зверей", между прочим, когда зоосад был закрыт для посетителей. Из-за пандемии, конечно.

Лев
© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
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Как рассказал в эфире барселонского телеканала Betevé директор зоопарка Жули Маури, симптомы оказались схожи с обычной простудой.

Во время одной из плановых проверок львам сделали серологический тест и тест на антитела. Жули Маури говорит: проявлением симптомов были чихание и кашель животных. "Для них это было как насморк", - отметил он. Сейчас царственные кошки полностью здоровы. 

Другие животные не заболели. От львов человеку вирус не передался - по словам директора зоосада, чтобы такое произошло, необходим очень тесный контакт. Ветеринары предполагают, что заражение произошло от человека. Возможно, от кого-то из персонала.

Между тем, ситуация с распространением COVID-19 в мире остается серьезной. Так, Бавария объявила режим чрезвычайной ситуации до 5 января, Греция продлила локдаун до 7 января, власти Гонконга с 11 декабря намерены повысить штрафы,  за нарушение ограничительных мер придется платить 645 долларов. Власти Петербурга также заявили, что до полного локдауна в северной столице России - всего ничего.

А журнал Time назвал 2020 год худшим в истории для ныне живущих людей из-за стихийных бедствий и коронавируса, который возник, "чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно 1,5 миллионов человек по всему миру".

Кишиневский сквер - в праздничной иллюминации

"Сквер Эминеску ожил!" - написал столичный мэр Ион Чебан в посте на своей странице в соцсети, опубликовав информацию, посвященную еще одному уголку любимого города. Речь о недавно благоустроенной территории, когда-то носившей неформальное название "Кишиневский "Арбат".

В Кишиневе открыт после ремонта знаменитый сквер у памятника Эминеску>>>

В конце ноября здесь завершился капитальный ремонт: полностью заменить пришлось практически все, от тротуаров и бордюров до планировки аллей. В сквере установлены современные фонари, вазы для деревьев и цветов, скамейки, выдержанные в едином урбанистическом стиле.  

К зимним праздникам территорию украсили световыми инсталляциями. Мэр поспешил поделиться фотографиями с горожанами.

"Я рад видеть гуляющих в сквере людей, которые фотографируются и получают хорошие впечатления от музыки и колядок, звучащих из установленных динамиков. Именно такой я видел эту территорию, когда ее начали ремонтировать", - отметил Ион Чебан.

Он напомнил, что в этом году из-за пандемии праздники пройдут иначе, но призвал кишиневцев встретить их красиво и, вопреки не самой веселой обстановке,  зарядиться праздничным настроением.

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