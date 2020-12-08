Новые штрафы за несоблюдение мер профилактики COVID-19 вступили в силу

Минимальная сумма штрафа за несоблюдение противоэпидемиологических мер в Молдове снижена более чем в десять раз.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Штрафы за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в Республике Молдова будут уменьшены. Соответствующие изменения опубликованы сегодня в Monitorul Oficial и вступили в силу.

Таким образом, размер штрафа снизится с 22 500 - 25 000 леев до 2000 - 5 000 леев для физических лиц. Для юридических лиц штраф составит от 10 000 до 35 000 леев против 50 000 - 75 000 леев, действоввавших до сегодняшнего дня.

Однако в случае повторного совершения того же правонарушения в течение одного года, штраф составит от 15 000 до 25 000 леев, а для юридических лиц - от 50 000 до 75 000 леев.

Также был уменьшен штраф за умышленное представление ложных или неполных данных или отказ предоставить данные, необходимые для заполнения эпидемиологической анкеты, санкции снижены с 22 500 - 25 000 леев до 2500 - 7 500 леев.

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