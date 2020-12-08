В АО "Молдовагаз" рассказали о планах до 2022 года

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил о планах компании на ближайшие годы. По его словам, существенно увеличены инвестиции на газификацию населенных пунктов республики.
Свыше 695 километров газопровода планируется построить, модернизировать или капитально отремонтировать до 2022 года включительно, заявили в пресс-службе компании "Молдовагаз".
"Эти цифры фигурируют в обновленном Плане по развитию газораспределительных сетей на 2020-2022 годы, утвержденном правлением Национального агентства по регулированию в энергетике", - уточнили в компании.
"Увеличение протяженности сетей на более чем 407 километров связано с их расширением в уже газифицированных 79 населенных пунктах, что позволит подключить свыше 4,4 тысячи новых потребителей. Это стало следствием многочисленных обращений центральных и местных органов власти в предприятия газовой отрасли", - отметили в пресс-службе компании.
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