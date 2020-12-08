В АО "Молдовагаз" рассказали о планах до 2022 года

Дальнейшая газификация населенных пунктов республики, как пояснили в "Молдовагазе", "с основным акцентом на сельскую местность - один из приоритетов газораспределительных предприятий на фоне растущего спроса на природный газ".

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил о планах компании на ближайшие годы. По его словам, существенно увеличены инвестиции на газификацию населенных пунктов республики.

Свыше 695 километров газопровода планируется построить, модернизировать или капитально отремонтировать до 2022 года включительно, заявили в пресс-службе компании "Молдовагаз".

"Эти цифры фигурируют в обновленном Плане по развитию газораспределительных сетей на 2020-2022 годы, утвержденном правлением Национального агентства по регулированию в энергетике", - уточнили в компании.

При этом, как подчеркнули в "Молдовагазе", новых газопроводов планируется проложить свыше 630 километров, из которых более 156 километров приходится на межпоселковые. По сравнению с изначально заложенными в план показателями эта цифра выросла более чем втрое. Работы планируется провести в 158 населенных пунктах. Потенциально предполагается подключить от 9000 до 10 500 новых потребителей.

"Увеличение протяженности сетей на более чем 407 километров связано с их расширением в уже газифицированных 79 населенных пунктах, что позволит подключить свыше 4,4 тысячи новых потребителей. Это стало следствием многочисленных обращений центральных и местных органов власти в предприятия газовой отрасли", - отметили в пресс-службе компании.

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