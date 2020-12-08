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Высший совет магистратуры

Высший совет магистратуры не позволил судье по делу Шора уйти в отставку

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201208/32804491/vysshiy-sovet-magistratury-ne-pozvolil-sude-po-delu-shora-uyti-v-otstavku.html

Судью, ведущую дело экс-мэра Оргеева, ВСМ отказался отправить в почетную отставку. Рассмотрение ее заявления отложено.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) отложил рассмотрение вопроса об отставке судьи Апелляционной палаты Кагула Нины Велевой. Судья ведет дело объявленного в розыск экс-мэра Оргеева депутата Илана Шора.

Нина Велева попросила ВСМ отправить ее в почетную отставку. По требованию одного из членов ВСМ, решение вопроса отложили до изучения отчета о работе Апелляционной палаты Кагула и, в частности, судьи Велевой.

Нина Велева является судьей-докладчиком по делу депутата Илана Шора. Оно рассматривается в судебной инстанции более двух лет. По разным причинам заседания по этому делу переносились десятки раз.

Речь идет об уголовном деле по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа. 

Илан Шор.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Судебное заседание по делу Шора отложили "до возвращения материалов"

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. 

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения границы Молдовы возбуждено уголовное дело. Шора объявили в международный розыск.

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