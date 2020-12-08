Отношения Молдовы и Беларуси: есть потенциал сотрудничества и торговли

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом Республики Беларусь Анатолием Калининым вопросы двустороннего взаимодействия обеих стран по наиболее важным направлениям.

"Отметили продуктивный диалог между Молдовой и Беларусью на уровне высшего руководства, принимая во внимание интенсивный обмен визитами на уровне глав государств и правительств за последние два года, а также активное сотрудничество на площадках СНГ, Евразийского экономического союза и других международных организаций", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в этом контексте обсудили повестку предстоящего онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета (Молдова – страна-наблюдатель при ЕАЭС) и саммита СНГ.

"Констатировали наличие нереализованного потенциала торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Так, в последние годы отмечается снижение взаимного товарооборота (с 225 миллионов долларов в 2017 году до 212 миллионов в 2019-м), в том числе уменьшение показателей экспорта молдавских товаров на белорусский рынок и увеличение белорусского импорта", - уточнил Додон.

В январе - сентябре 2020 года, как сообщил президент, товарооборот составил 130 миллионов долларов, из которых молдавский экспорт – 48 миллионов.

"В связи с этим я подчеркнул важность полноценной реализации потенциала сотрудничества в агропромышленном комплексе, заключения и реализации долгосрочных контрактов на поставку молдавской плодоовощной продукции на белорусский рынок", - сказал действующий глава государства.

В завершение встречи посол Республики Беларусь вручил Додону памятную медаль "75-летие Победы в Великой Отечественной войне". Эту награду в уходящем году учредил белорусский лидер Александр Лукашенко. Медаль вручается за весомый вклад в героическое и патриотическое воспитание граждан, увековечивание памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных юбилею Победы.

Додон пояснил, что эту награду он получил в знак особого признания заслуг – в частности, за его инициативу по установке в Минске памятника уроженцу Молдовы, Герою Советского Союза Ивану Солтысу, а также содействие в восстановлении десятков воинских мемориалов.

"Поблагодарил белорусских друзей за столь высокую оценку моих усилий и подчеркнул важность сохранения исторической памяти и бережного отношения к нашей общей истории", - заключил Додон.

На 11 декабря намечено проведение Высшего Евразийского экономического совета. А на 21 декабря запланировано заседание руководителей стран Содружества.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova