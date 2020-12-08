В Молдове перевозчики грозят всеобщей забастовкой: в чем причина

Молдавские транспортники просят принять конкретные меры для поддержки сектора и настаивают на отдельном министерстве, которое бы занималось проблемами отрасли.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Дальнейшее игнорирование проблем в транспортном секторе вызовет всеобщую забастовку перевозчиков. Об этом сказано в официальном обращении Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, адресованном президенту, спикеру парламента, премьеру и депутатам.

Как сообщил глава Ассоциации Олег Алекса, поводом для обращения транспортников стала сложная ситуация, в которой оказались операторы, специализирующиеся на пассажирских автоперевозках, из-за игнорируемых властями на протяжении ряда лет хронических проблем, последствия которых усугубились в результате пандемии COVID-19.

В конце июня нынешнего года перевозчики обращались к властям с просьбой принять меры по снижению негативных последствий пандемического кризиса. "К сожалению, это обращение было официально рассмотрено без какого-либо намерения внедрить инструменты, способные достичь реального результата для транспортного сектора", — отметил Алекса.

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По его мнению, отрасль продолжает управляться искусственно из-за отсутствия специализированного центрального органа в области транспорта и инфраструктуры.

Он считает: после того как в парламенте Молдовы были зарегистрированы законопроекты по налогово-бюджетной политике и государственному бюджету на 2021 год, стало понятно, что "в транспортном секторе продолжится спад".

Глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков утончил, что пандемия, которая длится на протяжении практически всего 2020 года, серьезно сказалась на транспортной отрасли. "В течение двух месяцев общественный транспорт простаивал, а после снятия чрезвычайного положения работали порядка 60 % от всех транспортных единиц, обслуживающих регулярные рейсы", - сказал Алекса.

Среди требований перевозчиков:

восстановление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры (оно было ликвидировано в результате "реформы правительства" путем слияния с Минэкономики);

введение моратория на проведение проверок: и запланированных налоговой службой и Национальным агентством автотранспорта на весь следующий год, и внеплановых - до 30 июня 2021-го;

разблокирование процесса переоборудования транспортных средств;

введение нулевой ставки НДС для пассажирского транспорта (национальный трафик);

освобождение от налога на прибыль с предпринимательской деятельности на 2020 и 2021 годы;

компенсация в 50 % от стоимости акцизов на топливо, потребленного для перевозки людей;

снижение на 50 % размера дорожного сбора для автобусов на 2021 год;

выплата за счет госбюджета долгов ГП "Вокзалы и автостанции";

утверждение программы финансовой поддержки для обновления автобусного парка;

предоставление транспортным компаниям, привлеченным для обслуживания регулярных рейсов, единовременной субсидии на выплату зарплат водителям в размере зарплатного фонда на три месяца;

проверка правильности расчетов, которые привели к повышению стоимости полиса страхования автогражданской ответственности.

По словам главы Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, сейчас транспортная отрасль находится на грани исчезновения - со всеми экономическими и социальными последствиями, которые может вызвать этот кризис.

"Такой результат в первую очередь связан с отсутствием внятной политики в отрасли и имитированием государственной поддержки для смягчения пандемического кризиса. По этой причине дальнейшее игнорирование проблем в транспортном секторе вызовет всеобщую забастовку перевозчиков", - считает Алекса.

В то же время транспортники надеются, что при рассмотрении их обращения они получат еще один сигнал, из которого получится, что даже без протеста требования перевозчиков будут услышаны и власти предпримут меры по поддержке отрасли.

В течение полутора лет транспортники провели пять акций протеста, выразив недовольство сложившимся положением в секторе.

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