Генпрокуратура расследует продажу за бесценок здания консульства РМ в Одессе

Объект недвижимости оценили в смехотворную сумму, а помещение, предложенное взамен, вообще не подвергалось оценке.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Генпрокуратура возбудила дело по факту попытки продать за бесценок здание консульства Молдовы в Одессе, сообщает ведомство.

Следователи установили, что 27 февраля 2019 года постановлением правительства Молдовы было принято решение о переводе недвижимости из общественной в частную собственность с заключением контракта об обмене.

Речь шла о здании консульства Молдовы в Одессе по улице Посмитного 2/2б, которое находилось в собственности Республики Молдова и управлялось МИДЕИ. Решение по обмену принимались рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра в 2018 году, без антикоррупционной экспертизы и оценки здания, которое предлагалось взамен.

В состав недвижимости входят участок земли площадью около 0,04 гектара и капитальное здание жилого назначения площадью 402,2 квадратного метра с пристройками, расположенными на улице Тенистой, 6/4а.

Стоимость недвижимости, в которой находится консульство, составляет около 450 000 долларов США, а право пользования землей — около 1,3 миллиона долларов. Роль оценщика при обмене "вопреки положениям закона взяли на себя лица, принимающие решения в МИДЕИ", сообщает Генпрокуратура.

Эти лица "произвольно установили", что цена всего объекта составляет всего около 520 тысяч долларов, заявило ведомство. В обмен предлагалось здание стоимостью 90 тысяч долларов, причем молдавскую сторону не смутило, что собственник поменялся за неделю до публикации постановления правительства Молдовы.

По заявлению прокуратуры, сделка была проведена "в интересах влиятельных людей в Республике Молдова, которые пытались за смехотворную цену захватить здание консульства". Генпрокуратура продолжает следствие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova