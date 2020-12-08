Молдавская федерация футбола поддержала НАЦ в борьбе против договорных матчей

В последние годы, отмечено в коммюнике, футбольные матчи стали мишенью для преступных групп, которые влияют на их результаты.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) полностью поддерживает действия Национального антикоррупционного центра и открыта для сотрудничества с правоохранителями в борьбе с договорными матчами. Об этом говорится в заявлении, распространенном федерацией.

В последние годы, отмечено в коммюнике, футбольные матчи стали мишенью для преступных групп, которые влияют на их результаты.

"Манипуляции разрушают нашу общую игру, игру миллионов людей", — говорится в заявлении.

Чтобы бороться с явлением фальсификации матчей и незаконных ставок, Федерация футбола Молдовы создала Департамент профессиональной этики, сообщает спортивная ассоциация. Эта структура занимается сбором и хранением информации, относящейся к соревнованиям и матчам, итоги которых, как предполагается, были фальсифицированы. Собранная информация направляется в распоряжение компетентных органов.

Федерация футбола Молдовы полностью поддерживает действия Национального антикоррупционного центра и заверяет, что продолжит сотрудничество с правоохранительными органами в борьбе с явлением фальсификации матчей. В связи с этим МФФ намерена подписать соглашение о совместной работе с МВД и другими силовыми структурами, говорится в заявлении.

Что происходит в молдавском футболе

Во вторник четыре человека из сферы молдавского футбола задержаны по делу о договорных матчах. Всего подозреваемых насчитывается 11. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре.

Среди подозреваемых — президенты футбольных клубов Молдовы, руководители специализированных спортивных школ и игроки, представляющие пять из десяти команд национальной дивизии, уточнили в НАЦ.

Как пояснили в ведомстве, операция проводилась совместно с представителями Европола и УЕФА.

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