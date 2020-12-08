Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1709 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1709 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав во вторник вечером.

Зафиксированы восемь эпизодов импорта инфекции — из Румынии, Германии, Украины, Франции и Польши.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 119 204.

За минувшие 24 часа проведено 3792 теста, при этом первичных — 3366 .

Коронавирус выявлен в том числе у 63 медработников: 23 врачей, 29 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 288 пациентов (из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Выздоровели 627 ранее заболевших. Всего излечившихся на данный момент — 102 565 человек.

За сутки также зафиксировано еще 22 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2460.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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