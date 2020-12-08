В Кишинев прибыли первые 15 троллейбусов, купленных в Риге

Машины польского и чешского производства выйдут на улицы столицы до конца года. Они оборудованы кондиционерами и приспособлены для людей с ограниченными способностями.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Первые 15 из 25 троллейбусов, приобретенных в Риге, доставлены в Кишинев. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан, который осмотрел прибывшие машины в парке Управления электротранспорта.

Речь идет о пяти двухзвенных троллейбусах модели "GANZ Solaris TROLLINO 18" (производства Польши) и 10 классических троллейбусах модели "Škoda 24Tr Irisbus", произведенных в Чехии.

В настоящее время троллейбусы тестируются и подготавливаются к выходу на маршруты. До конца текущего года они будут выведены на улицы столицы.

"Ими мы заменим старые троллейбусы, которые больше нельзя использовать для пассажирских перевозок", — сказал Чебан.

Еще 10 единиц транспорта отправятся из Риги в ближайшее время. Троллейбусы оснащены кондиционерами и адаптированы к потребностям людей в колясках.

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