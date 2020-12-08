У премьер-министра Молдовы Иона Кику диагностирован COVID-19

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику заразился коронавирусом. Глава правительства провел тест на COVID-19 после появления характерных для заболевания симптомов.

"Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", — сообщается на сайте правительства Молдовы.

Кто из официальных лиц переболел COVID-10.

Ранее коронавирусную инфекцию перенесла спикер законодательного органа Зинаида Гречаная.

Переболели COVID-19 и многие законодатели, и некоторые министры. Вирус был подтвержден в октябре у парламентария Андриана Канду, а до этого — у его коллеги Григоре Репещука.

Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболел и министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз.

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