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Ион Кику

У премьер-министра Молдовы Иона Кику диагностирован COVID-19

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (56)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201208/32812292/premer-ministr-ion-kiku-bolen-covid-19.html

Глава молдавского правительства продолжит выполнять свои обязанности удаленно, говорится на официальном сайте правительства Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику заразился коронавирусом.  Глава правительства провел тест на COVID-19 после появления характерных для заболевания симптомов.

"Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", — сообщается на сайте правительства Молдовы.

Кто из официальных лиц переболел COVID-10.

Ранее коронавирусную инфекцию перенесла спикер законодательного органа Зинаида Гречаная.

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Переболели COVID-19 и многие законодатели, и некоторые министры. Вирус был подтвержден в октябре у парламентария Андриана Канду, а до этого — у его коллеги Григоре Репещука.

Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболел и министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (56)

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Теги:
коронавирус, Ион Кику


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