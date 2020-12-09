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Тревога

Как избавиться от чувства тревоги в период пандемии

© CC0 / Pixabay / sasint
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (59)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201209/32813144/kak-izbavitsya-ot-chuvstva-trevogi-v-period-pandemii.html

Как сохранить спокойствие и ментальное здоровье во время пандемии COVID-19, рассказал врач Андрей Ешану.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Во время пандемии стало понятно, что влияет  на психологическое состояние людей. Одной из характерных проблем для данного периода является эмоциональное расстройство, а именно -  тревога. Об этом рассказал врач Андрей Ешану в эфире радиостанции Sputnik Молдова. 

Госпиталь COVID-19
© Sputnik / Илья Питалев
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"Тревога <...> основана на беспокойстве - опасении из-за определенных проблем, связанных с пандемией. Международные и национальные исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения, показали, что большинство людей беспокоятся больше о здоровье близких людей, нежели о своем. Также многие переживают о том, чтобы не заразить других" - пояснил врач.

По словам Ешану, тревожность является одним из специфических психических расстройств в этот период и имеет несколько форм: легкую, среднюю и тяжелую.

Врач отметил: если такое состояние приобретает более выраженный характер и влияет на качество жизни, важно, чтобы люди обращались к специалистам.

"Если эта тревога нарушает сон, отсутствует аппетит и так далее, то первая рекомендация - обратиться к специалистам. Это может быть семейный врач или кто-то в центре психического здоровья, кто окажет необходимую психоэмоциональную поддержку", - добавил собеседник.

Если такое беспокойство сохраняется, но носит умеренный характер и поддается контролю, как объяснил Ешану, можно предпринять несколько важных шагов, чтобы справиться со стрессом, включая упражнения на глубокое дыхание и позитивное мышление.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (59)

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