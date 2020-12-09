Молдова подала в COVAX заявку на получение вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Молдова подала на платформу COVAX заявку, чтобы претендовать на получение вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как отметили в ведомстве, запрос направили после обсуждений с экспертами в этой области и в сотрудничестве с международными партнерами (ВОЗ и ЮНИСЕФ).

Посредством этой платформы предполагается бесплатно обеспечить вакциной пятую часть населения страны. Сообщается, что в эти 20% войдут медицинские работники, лица старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями (группа высокого риска), сотрудники центров временного или длительного размещения, люди с хроническими заболеваниями, социальные работники, а также те, кто трудится в сфере образования и правоохранительных органах.

Впоследствии, в зависимости от наличия вакцины, будут привиты и другие группы населения, которые также нуждаются в защите.

Инициативу COVAX в апреле текущего года запустила Всемирная организация здравоохранения вместе с Европейской комиссией и властями Франции. Она призвана гарантировать сбалансированное и справедливое обеспечение стран вакцинами. В настоящее время участниками этой инициативы являются порядка 150 государств. Республика Молдова присоединилась к платформе COVAX в августе 2020 года.

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