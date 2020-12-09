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Флаконы с надписью Вакцина против коронавируса COVID-19

Молдова подала в COVAX заявку на получение вакцины от COVID-19

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (59)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201209/32816185/moldova-podala-na-platformu-cova-zayavku-na-poluchenie-vaktsiny-protiv-covid-19.html

Планируется обеспечить бесплатной вакциной самые уязвимые группы населения: врачей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik.  Молдова подала на платформу COVAX заявку, чтобы претендовать на получение вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Работа мобильных пунктов вакцинации в Казани
© Sputnik / Максим Богодвид
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Как отметили в ведомстве, запрос направили после обсуждений с экспертами в этой области и в сотрудничестве с международными партнерами (ВОЗ и ЮНИСЕФ).

Посредством этой платформы предполагается бесплатно обеспечить вакциной пятую часть населения страны. Сообщается, что в эти 20% войдут медицинские работники, лица старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями (группа высокого риска), сотрудники центров временного или длительного размещения, люди с хроническими заболеваниями, социальные работники, а также те, кто трудится в сфере образования и правоохранительных органах.

Впоследствии, в зависимости от наличия вакцины, будут привиты и другие группы населения, которые также нуждаются в защите. 

Инициативу COVAX в апреле текущего года запустила Всемирная организация здравоохранения вместе с Европейской комиссией и властями Франции. Она призвана гарантировать сбалансированное и справедливое обеспечение стран вакцинами. В настоящее время участниками этой инициативы являются порядка 150 государств. Республика Молдова присоединилась к платформе COVAX в августе 2020 года. 

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (59)

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