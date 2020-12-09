Экс-депутат из Румынии фигурирует в уголовном деле в Молдове

В Генеральной прокуратуре Молдовы рассказали, почему было решено возбудить уголовное дело, в котором фигурирует имя бывшего румынского депутата.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту ложных показаний в процессе предоставления гражданства республики бывшему румынскому депутату. Речь идет о сбежавшем в Кишинев Михае Ризи, которого на его родине приговорили к тюремному сроку по обвинению в коррупции.

Согласно материалам следствия, как сообщили в Генпрокуратуре Молдовы, заключением Агентства государственных услуг республики от 28 декабря 2017 года бывшего депутата румынского парламента признали гражданином Молдовы. И это, как подчеркивают в прокуратуре, несмотря на решение от 7 декабря 2017 года Высшей кассационной и судебной палаты Румынии, согласно которому экс-законодатель был осужден и приговорен к тюремному сроку за извлечение выгоды из влияния и отмывание денег. Вердикт румынской судебной инстанции был признан окончательным 18 марта 2019 года.

"На момент подачи заявления на получение гражданства Республики Молдова он скрыл соответствующие данные, а именно: что с 2015 года у него был статус обвиняемого по уголовным делам, данные о которых привели бы к отклонению заявления", – уточнили в Генпрокуратуре.

По информации структуры, в результате расследования Генеральная прокуратура пришла к выводу, что "получение им гражданства произошло в противоречии с законом, в котором говорится, что гражданство Молдовы не предоставляется или не может быть восстановлено лицом, которое в период рассмотрения заявления исполняет или должно исполнить уголовное наказание в виде лишения свободы на основании приговора суда, если у него есть незавершенная судимость или он находится под следствием".

"В результате Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ложных показаний, за что, согласно законодательству Молдовы, грозит штраф до 950 условных единиц или тюремный срок до одного года с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение максимум пяти лет", – уточнили в прокуратуре.

Президент Игорь Додон подписал 2 ноября указ о лишении Михая Ризи молдавского гражданства. Бывший румынский депутат в ответ на это заявил, что подал в суд на Додона и Агентство госуслуг. В молдавском Минюсте 5 ноября сообщили, что власти Румынии подали запрос об экстрадиции Михая Ризи из республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova