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Общественный транспорт в Кишиневе

Мэры пригородов Кишинева сетуют на нехватку общественного транспорта

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (123)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201209/32818695/peshkom-v-shkolu-mery-prigorodov-kishineva-nedovolny.html

На заседании под руководством мэра Кишинева главы пригородов столицы пожаловались на малое количество общественного транспорта. Из-за этого школьники вынуждены ходить в школу пешком.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Главы примэрий столичных пригородов потребовали, чтобы общественный транспорт, который ходит до Кишинева, стал более доступным для жителей.  

Заявления прозвучали на оперативном заседании муниципиальных служб при участии примаров столичных пригородов, совещание прошло в режиме онлайн.

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© Sputnik / Стрингер
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Проблема общественного транспорта стала одной из главных. Кроме того, обсуждалось состояние дорог и меры против гололеда.

Мэры пригородов заявили, что недовольны отсутствием общественного транспорта, и запросили большее количество автобусов для регулярного сообщения с Кишиневом.

Мэр коммуны Трушены Стелла Мунтяну заявила, что из-за отсутствия транспорта местные дети должны идти пешком несколько километров, чтобы добраться в школу. Мунтяну особо подчеркнула, что у мэрии Трушен нет своего микроавтобуса.

"У нас по-прежнему остро стоит проблема с транспортом. Если раньше были маршруты микроавтобусов 135 и 111, то теперь это полная катастрофа. К нам обращаются более 20 человек из всех районов села, люди хотят автобус. У нас двери не закрываются, это хаос. Дети 5-6 километров до школы ходят пешком", - сказала мэр Трушен.

Кишиневский градоначальник Ион Чебан заявил, что запросит отчет в Департаменте транспорта, чтобы изучить вопрос.

"Мне очень жаль, что бюрократия и интересы некоторых преобладают над проблемами граждан. Я запрошу информацию в Департаменте транспорта, чтобы узнать, как мы можем решить эту проблему", - уточнил Ион Чебан.

В заключение он добавил, что муниципальные власти делают все возможное, чтобы в ближайшее время в столицу прибыли ранее заявленные 100 автобусов. 

Напомним, примэрия Кишинева периодически запускает или продлевает маршруты троллейбусов и автобусов для сообщения столицы с пригородами. Так, недавно троллейбусный маршрут №36, связывающий Кишинев с Яловенами, продлили на 3 километра через весь райцентр до противоположного выезда из него.

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Тема:
События Кишинева (123)

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