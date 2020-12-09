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Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020

Фото: первая колонна протестующих аграриев направляется в центр Кишинева

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (174)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201209/32819137/foto-pervaya-kolonna-protestuyuschikh-agrariev-napravlyaetsya-v-tsentr-kishinev.html

Рев тракторов и молдавские флаги: аграрии республики готовы возобновить свой протест в центре столицы.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Первая колонна молдавских аграриев на сельхозтехнике направляется в центр Кишинева. Планируется, что они займут главную площадь страны, где намерены провести протест. 

Представители протестующих аграриев договорились с полицейскими, чтобы въезд сельскохозяйственной техники в центр столицы проходил организованно – колоннами, которые будут сопровождаться машинами сотрудников правоохранительных органов. Таким образом планируется избежать пробок и дорожно-транспортных происшествий.

Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020

Сельхозтехника стояла несколько дней на въезде в Кишинев. Первая колонна выдвинулась в сторону центральной площади столицы из микрорайона Телецентр (район Южного автовокзала), а затем последуют колонны из столичных секторов Ботаника (Ворота города) и Буюканы (улица Каля Ешилор).

Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020

По данным некоторых источников со стороны сельхозпроизводителей, правоохранительные органы разрешат въезд в центр города не всем тракторам, а лишь 10 единицам техники. Кроме того, полицейские выдвинули митингующим и другие условия.

Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020

Главное требование аграриев – чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

Они также призывают к срочной встрече с руководством законодательного органа и представителями парламентских фракций для обсуждения всех требований. Поскольку фермеров не услышали ранее, они решили возобновить протесты.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (174)

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