Фото: первая колонна протестующих аграриев направляется в центр Кишинева

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Первая колонна молдавских аграриев на сельхозтехнике направляется в центр Кишинева. Планируется, что они займут главную площадь страны, где намерены провести протест.

Представители протестующих аграриев договорились с полицейскими, чтобы въезд сельскохозяйственной техники в центр столицы проходил организованно – колоннами, которые будут сопровождаться машинами сотрудников правоохранительных органов. Таким образом планируется избежать пробок и дорожно-транспортных происшествий.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020

Сельхозтехника стояла несколько дней на въезде в Кишинев. Первая колонна выдвинулась в сторону центральной площади столицы из микрорайона Телецентр (район Южного автовокзала), а затем последуют колонны из столичных секторов Ботаника (Ворота города) и Буюканы (улица Каля Ешилор).

© Sputnik / Anatolii Kiriak Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020

По данным некоторых источников со стороны сельхозпроизводителей, правоохранительные органы разрешат въезд в центр города не всем тракторам, а лишь 10 единицам техники. Кроме того, полицейские выдвинули митингующим и другие условия.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Сельхозтехника у въезда в Кишинев 09.12.2020

Главное требование аграриев – чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

Они также призывают к срочной встрече с руководством законодательного органа и представителями парламентских фракций для обсуждения всех требований. Поскольку фермеров не услышали ранее, они решили возобновить протесты.

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