Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван – решение правительства

Глава МИДЕИ Молдовы предложил Кабмину отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России. Окончательную точку в этом поставит президент республики, который должен подписать соответствующий указ.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Члены правительства Молдовы на заседании в среду приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России.

"Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) предлагает отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России, по совместительству в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане. Соответственно, передается на подпись проект указа президенту", – заявил на заседании министр иностранных дел и евроинтеграции Аурелиу Чокой.

Позиция премьера

Глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

"Понятно, что ответственность, как минимум непрямую, несет руководитель дипломатической миссии. Поэтому он должен ответить", – подчеркнул Кику.

Он обратился к главе МИДЕИ, чтобы тот навел порядок в министерстве. "Господин Чокой, измените дела в министерстве, проверьте, что происходит", – потребовал премьер, подчеркнув, что произошедшее – "это позор".

Скандал с машиной посольства

Об инциденте с участием автомобиля с молдавскими дипломатическими номерами стало известно в минувшие выходные. Машина посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из РМ. Все произошло на КПП Паланка вечером 5 ноября. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы (ТС) и Службы информации и безопасности республики.

Как сообщили в пресс-службе ТС, водителя микроавтобуса с дипломатическими номерами задержали. Ему предъявлено обвинение.

"Следствием занимается Таможенная служба и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам... По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – сказано в сообщении структуры.

Позиция МИДЕИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции ранее сообщило, что начато внутреннее расследование по контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в России.

"Проверка внутренней документации показала, что автомобиль находился в служебной командировке по маршруту Москва – Кишинев – Москва в период с 2 по 5 декабря 2020 года. Цель командировки – доставка в Кишинев дипломатической почты, по запросу посольства Молдовы в РФ", – говорится в сообщении министерства.

Что надо знать о Негуцэ

Андрей Негуца был назначен на должность посла Молдовы в России весной 2017 года по предложению президента Молдовы Игоря Додона. До этого Негуца занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах.

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России из-за ситуации с молдавскими политиками. А в марте 2018 года он вернулся в Москву.

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