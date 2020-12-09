Молдавские аграрии на сельхозтехнике съезжаются в центр Кишинева

Сельхозпроизводители подчеркивают, что будут находиться перед зданием правительства до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Молдавские аграрии на тракторах съезжаются в центр Кишинева, они прибывают колоннами по десять машин. Предполагается, что всего на главной площади страны соберется порядка 200 единиц техники.

Аграрии утверждают, что будут находиться на центральной площади перед зданием правительства до тех пор, пока власти республики не выполнят их требования.

Главное, чего хотят аграрии – чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

Они также призывают к срочной встрече с руководством законодательного органа и представителями парламентских фракций для обсуждения всех требований. Поскольку фермеров не услышали ранее, они решили возобновить протесты.

Предложение социалистов

Партия социалистов Республики Молдова в среду предложила отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил в ходе брифинга в среду депутат от ПСРМ Петру Бурдужа.

Он отметил, что фракция социалистов разработала соответствующие поправки в проект бюджетно-налоговой политики.

Бурдужа объяснил, что повышение ставки НДС на продукцию с одной стороны и снижение налога на удобрения - с другой призваны повысить конкурентоспособность молдавских товаров.

Если отсрочить вступление в силу нововведений, то, как считают социалисты, аграрии успеют продать продукцию прошлого года по прежней ставке - 8%.

"Предлагаем, чтобы повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 12% вступило в силу с 1 июля 2021 года. Это касается и снижения НДС с 20% до 12% на удобрения", – уточнил Бурдужа.

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