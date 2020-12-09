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Ион Кику.

Фото: Как себя чувствует молдавский премьер, у которого подтвердился COVID-19

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (62)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201209/32823023/foto-kak-sebya-chuvstvuet-moldavskiy-premer-u-kotorogo-podtverdilsya-cjvid-19.html

Глава кабмина провел заседание правительства в среду, не выходя из дома. Накануне стало известно, что у него выявлен коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik, Александрина Киртоакэ. Молдавский премьер Ион Кику, у которого подтвердился COVID-19, сообщил в начале заседания правительства в среду, что чувствует себя хорошо.

"Впервые за последние восемь месяцев проводим заседание правительства в онлайн-формате. Действительно, я нахожусь не в рабочем кабинете, но это ничего не значит. Хочу сказать, что чувствую себя нормально, только голос изменился. В остальном все хорошо", — сказал Кику.

Во вторник стало известно, что глава кабмина заразился коронавирусом. Он сдал тест на COVID-19 после появления характерных для заболевания симптомов.

"Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", — отмечено на странице правительства Молдовы в Facebook.

Кто из официальных лиц переболел COVID-10

Ранее коронавирусную инфекцию перенесла спикер законодательного органа Зинаида Гречаная.

Переболели COVID-19 и многие законодатели, и некоторые министры. Вирус был подтвержден в октябре у парламентария Андриана Канду, а до этого — у его коллеги Григоре Репещука.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari
У премьер-министра Молдовы Иона Кику диагностирован COVID-19

Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболел и министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (62)

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