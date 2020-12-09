Кабмин утвердил Регламент полетов гражданских и государственных самолетов

При разработке документа учтены аналогичные процедуры, применяемые в других странах, и аспекты, связанные с безопасностью национального воздушного пространства.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Правительство утвердило регламент о разрешении полетов и использования национального воздушного пространства гражданскими и государственными самолетами. Решение принято на заседании кабмина в среду.

Как пояснил министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, проект разработан на основе статьи №4 п. 6 Авиационного кодекса Молдовы "Национальное воздушное пространство", который устанавливает, что требования и процедура выдачи разрешений на выполнение полетов в национальном воздушном пространстве утверждаются кабмином. Кроме того, по его словам, в статье №26 п.2 указано, что "взлет и посадка гражданских воздушных судов выполняется на сертифицированных и/или зарегистрированных аэродромах/вертодромах, а также на других участках суши или на воде в установленном правительством порядке".

"Таким образом, проект предполагает способ использования воздушного пространства гражданскими самолетами, государственными, военными и полицейскими самолетами, условия для разрешения коммерческих полетов, которые выполняются в рамках регулярных и нерегулярных рейсов, способ использования воздушного пространства самолетов, используемых в частных интересах, а также процедуру запроса и предоставления разрешения или заключения со стороны Минобороны на пролет в части использования национального воздушного пространства гражданскими или государственными суднами", - сказал Усатый.

Как пояснили в правительстве, любой полет в национальном воздушном пространстве считается разрешенным, если был предоставлен соответствующий план полета в уполномоченный орган – ГП MoldATSA.

При разработке регламента также учтены аналогичные процедуры, применяемые в других странах, и аспекты, связанные с безопасностью национального воздушного пространства.

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