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Президент Молдовы Игорь Додон и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Действующий президент Молдовы встретился с главой МИД Венгрии: что они обсудили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
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Действующий глава государства вручил министру иностранных дел Венгрии Орден Почета — в знак высокой оценки его существенного вклада в развитие сотрудничества между двумя странами.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с рабочим визитом в Кишиневе.

"Приветствовал высокого гостя в нашей стране, отметив, что визит министра имеет особое значение, поскольку свидетельствует о готовности и общей приверженности к укреплению привилегированных отношений между нашими странами", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Действующий глава государства выразил благодарность венгерскому министру "за ценную гуманитарную помощь, предоставленную правительством Венгрии в борьбе с пандемией. В этом контексте подчеркнул, что мы ценим сохранение Молдовы в списке приоритетных государств, которым Будапешт оказывает помощь".

Министерство иностранных дел и европейской интеграции.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Выразил удовлетворение позитивными изменениями в наших двусторонних отношениях и постоянным интересом венгерских деловых кругов и инвесторов к Молдове. Призвал также к динамизации торговли, чтобы использовать существующий потенциал. По объему товарооборота Венгрия занимает 13-е место среди основных торговых партнеров Молдовы с долей 1,42% в общем объеме торговли нашей страны", — обратил внимание Додон.

Он выразил удовлетворение "прекрасными отношениями между двумя государствами, которые достигли уровня стратегического партнерства, о чем свидетельствует насыщенная повестка встреч на высоком уровне, в том числе заметная частота двустороннего политико-дипломатического диалога в этом году".

"После встречи вручил господину Петеру Сийярто высокую государственную награду — Орден Почета — в знак высокой оценки его существенного вклада в развитие сотрудничества между Молдовой и Венгрией", — сообщил Додон.

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