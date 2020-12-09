Утвердить нельзя приостановить, или Как в Молдове законы принимают

Очередной политический хардкор — в молдавском парламенте продолжают кипеть страсти — законы то принимают, то приостанавливают. Почему так происходит, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Молдова — страна контрастов. Здесь парламент принимает законы, президент их утверждает, а Конституционный суд приостанавливает действие этих документов.

И все это происходит в довольно короткие сроки.

В парламенте страны очередное противостояние — с одной стороны, социалисты, платформа Pentru Moldova и ряд независимых депутатов утверждают законопроекты, а с другой, — PAS, DA, демократы, Pro Moldova и ряд неприсоединившихся законодателей — выступают против и даже оспаривают это в Конституционном суде.

Происходящее может вгонять в ступор, но подобная практика не стала чем-то новым для страны.

Скандальное заседание в законодательном собрании

Пленарное заседание парламента 3 декабря прошло со скандалом. Еще до начала оно обещало перерасти в нечто большее, чем просто рассмотрение законопроектов. С улицы доносились крики сторонников Майи Санду. В зале пленарных заседаний законодательного органа царил хаос. Депутаты от PAS и DA блокировали центральную трибуну парламента. Несмотря на такую обстановку, удалось рассмотреть некоторые законопроекты и даже проголосовать за них . Самыми активными в работе оказались депутаты фракций ПСРМ и "Шор", они инициировали принятие важных для страны нормативных актов.

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В частности, парламентарии одобрили в окончательном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под управления президента в ведение парламента. Во втором чтении принята инициатива о том, что Республиканский стадион не будет передан посольству США в Молдове.

Депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о функционировании языков и за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.

Точки над "i" в суде

Избранный президент Майя Санду сообщила, что опротестовала в Конституционном суде законы, принятые на заседании в четверг.

По ее словам, те "представляют риск для безопасности страны, они сократят полномочия президента, чтобы в дальнейшем не было возможности продолжать борьбу с коррупцией". Также "эти законы ставят под угрозу бюджеты страны". "Нужно остановить это, и единственный способ пресечь эту атаку на граждан — досрочные выборы", - заявила Санду.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон утвердил поправки в Закон о Службе информации и безопасности, а также отменил передачу территории бывшего Республиканского стадиона под строительство здания посольства США.

Однако оба эти документа опротестовали в Конституционном суде. Инстанция уже приостановила их действие до рассмотрения вопросов по существу.

Депутат от PAS Серджиу Литвиненко считает, что при принятии изменений в закон о СИБ было нарушено несколько положений Конституции как по существу, так и по процедуре.

Депутат от DA Дину Плынгэу также подал несколько запросов в КС, отметив, что среди прочего настаивает на аннулировании проектов, принятых в окончательном чтении в парламенте. "Речь идет об изменении закона о СИБ, закона о Республиканском стадионе..., а также постановления парламента по изменению номинального состава постоянного бюро парламента", — уточнил Плынгэу.

По его словам, помимо того, что была нарушена процедура рассмотрения и голосования по этим инициативам, документы "также имеют определенные недостатки с точки зрения конституционности".

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Подготовка аргументов для КС

Глава юридической комиссии, депутат-социалист Василий Боля в комментарии Sputnik Молдова заявил, что готовится представить аргументы на заседании Конституционного суда Молдовы. По его мнению, СИБ должен остаться под парламентским контролем, что и предполагают свежие поправки.

"Судьбу этого закона решит Конституционный суд своим постановлением. Если документ был приостановлен, то, понимаю, что в ближайшее время судьи обсудят его на пленарном заседании. Необходимо подготовиться. Посмотрим аргументы, с которыми выступили авторы обращения, и мы подготовимся, чтобы противостоять этим аргументам", - сказал Боля.

Позиция действующего президента

Действующий глава государства Игорь Додон напомнил, что глава СИБ был назначен по предложению Майи Санду в 2019 году, когда она занимала пост премьера.

"Таковы были дискуссии в правящей коалиции. Они предложили господина Есауленко, и он останется директором СИБ вне зависимости от того, под чьим подчинением будет структура. Во-вторых, проект, который предложили депутаты-социалисты.ю полностью отличается от того, что предложили в ACUM", - сказал Додон.

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По его словам, социалисты хотели, чтобы СИБ отчитывался и перед парламентом, и перед президентом.

"Директор тот же. Единственное отличие, чтобы предлагались вице - директоры по предложению не президента, а парламента. В чем проблема? Скандал на пустом месте. СИБ вне зависимости от проекта останется под контролем и президента, и парламента", — уточнил глава государства.

Что касается территории бывшего Республиканского стадиона, которую планировалось отдать под строительство посольства США, но парламент решил вернуть ее в собственность государства, Додон напомнил, что изначально не одобрил закон о продаже этого объекта недвижимости.

"В 2017 году я не подписывал этот закон. Тогда меня временно отстранили от должности. И отдали право подписать документу Андриану Канду, который на тот момент был спикером парламента", — сказал действующий президент.

По его словам, исходя из заключения Венецианской комиссии, которое было сделано летом прошлого года, подписание законов Канду — неконституционно. "Подписание тогда того закона было неконституционным, потому что не было права отстранять президента на пять минут, чтобы кто-то подписал вместо него. То есть, с правовой точки зрения, закон, который был аннулирован на прошлой неделе, был антиконституционным. Мы восстановили справедливость и устранили незаконное положение, установленное в 2017 году", — добавил действующий глава государства.

По его словам, то же самое касается и Кодекса аудиовизуальных услуг, который обсуждается в парламенте. "Этот закон был также принят в 2017 году. И его тоже не подписал. Чтобы господин Канду утвердил его, меня отстранили от должности в январе 2018 года. И этот закон неконституционный, согласно заключению Венецианской комиссии, которая констатировала, что нет такой процедуры, и это нарушение Основного закона", — отметил глава государства.

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Уточнения Pentru Moldova

Депутаты от парламентской платформы Pentru Moldova считают, что коллеги из некоторых фракций неправильно истолковали утвержденные 3 декабря законодательным органом инициативы и прибегли к манипуляции общественным мнением.

"Зачем настаивать на повестке, которая продвигает фейки, дезинформирует граждан и разделяет общество? Стоило ли возвращение Службы информации и безопасности под контроль парламента ваших усилий и разжигания ненависти? Депутаты, которые сейчас против этого, прекрасно знают законодательство Молдовы — в парламентской стране СИБ подчиняется законодательному органу, а не президенту", — сказала депутат Виолетта Иванова.

Она также прокомментировала законопроект о функционировании языков, который принят на заседании парламента 3 декабря в первом чтении.

"Дезинформация по теме закона о функционировании языков, за что, думаю, им тоже должно быть стыдно. Это полное отсутствие ответственности - воспользоваться моментом, когда у нас разделенное общество, солгать гражданам и сказать им, что этот закон касается статуса русского языка... Этот законопроект касается функционирования и регламентации всех языков, на которых говорят на территории Молдовы", — отметила депутат.

По ее словам, "у всех граждан должен быть равный доступ к информации, а власти должны взять на себя ответственность за обеспечение качественного изучения государственного языка национальными меньшинствами и обеспечить необходимые условия для защиты и развития языков этнических меньшинств".

Иванова задалась вопросом, что плохого в том, чтобы вернуть государству землю, на которой находится Республиканский стадион.

"По нашему предложению было включено дополнение, согласно которому на этой территории могут быть построены только спортивные или культурные объекты.., а не жилые дома или торговые центры. Что в этом плохого?", — отметила Иванова.

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