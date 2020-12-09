Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтверждены 1766 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1766 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявили в Минздраве в среду вечером.

Зафиксировано пять эпизодов импорта болезни — из Румынии, Италии, Великобритании, Турции и Египта.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 120 970.

За минувшие 24 часа проведены 4315 тестов, при этом первичных — 3 836.

Коронавирус выявлен в том числе у 112 медработников: 34 врачей, 56 медсестер и 22 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 265 пациентов (из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Выздоровели 1408 ранее госпитализированных. Всего излечившихся на данный момент — 103 973 человека.

За сутки также зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2481.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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