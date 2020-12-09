Тракторный бунт: молдавские аграрии доехали до правительства

Жаркий день для полицейских и политиков, несмотря на холодную погоду, выдался в молдавской столице – десятки сельхозпроизводителей вывели свою технику на центральную площадь Кишинева. Большая парковка из ревущих тракторов возникла прямо перед зданием кабмина.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители, которые в воскресенье обосновались со своей техникой на окраинах Кишинева и тем самым обозначили угрозу масштабной акции протеста, в среду перебросили тракторы на центральную площадь столицы.

Первая колонна отравилась с Южного автовокзала ровно в полдень. Уже к часу дня она была у здания правительства. Затем и с других направлений в центр столицы стягивались агропроизводители со своей сельхозтехникой. По словам протестующих, всего на площадь вывели порядка 200 тракторов.

Представители митингующих приняли участие в заседании парламентской комиссии по сельскому хозяйству, в рамках которого в очередной раз озвучили свои требования.

Требования аграриев

В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова сельхозпроизводитель Серджиу Стефанко отметил, что сельхозпроизводители настаивают на компенсации за кукурузу и подсолнечник, которые пострадали от сильнейшей за последние годы засухи.

"Требуем вернуться к ставке НДС в 8% и 20% на импорт. Пока так. Нам бы хотелось вернуть акцизы на дизельное топливо, как и в других странах, чтобы была соответствующая политика в сфере животноводства. Есть много проблем, но для того, чтобы работать весной, нам нужна эта поддержка", — сказал собеседник.

Расходиться, точнее разъезжаться сельхозпроизводители не намерены. Они объявили, что тракторы останутся в центре Кишинева. Протестующие сформировали бригады дежурных, которые ежедневно будут следить за техникой, выставленной перед зданием кабмина.

"Если наши просьбы не будут услышаны, то объявим протест во вторник, 15 декабря, в 10.00. Мобилизуемся еще больше. Мы отсюда не уйдем, нам нечего терять. Не сдадимся. До вторника жители столицы могут прийти и посмотреть на сельскохозяйственную технику, сделать фотографии с тракторами", — сказал Стефанко.

Реакция премьера

Глава молдавского кабмина Ион Кику прокомментировал протесты аграриев, отметив, что организатор акции — вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь. Премьер призвал оппозиционного деятеля предложить поправки к законопроекту о налоговой политике.

"Попрошу министров Сергея Пушкуца и Иона Пержу как-нибудь обратиться к разуму этого серого корсара, который сейчас пригнал свой тракторный флот на площадь Великого национального собрания. Эти тракторы покупаются на деньги людей, в основном на субсидии. А кто-то самым безответственным образом издевается прежде всего над фермерами, которые проработали весь год", — заявил Кику.

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По его словам, теперь Слусарь использует технику в политических целях.

"Скажите вице-спикеру парламента, чтобы он предложил поправки, и мы их обсудим. Пусть покажет, что он заботится об этих фермерах, а не то, что он их вывел на площадь в качестве жертв для холода и пандемии", — подытожил премьер.

Аграрии отрицают причастность политиков к протесту

Со своей стороны, аграрии отметили, что их протест не связан с депутатом Слусарем, и они готовы вести дискуссии с представителями любой парламентской фракции или любым политиком, который готов выслушать их помочь.

Предложение социалистов

Партия социалистов Молдовы в среду предложила отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил в ходе брифинга депутат от ПСРМ Петру Бурдужа.

Он отметил, что фракция разработала соответствующие поправки в проект бюджетно-налоговой политики.

"Предлагаем, чтобы повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 12% вступило в силу с 1 июля 2021 года. Это касается и снижения НДС с 20% до 12% на удобрения", – уточнил Бурдужа.

Аграрии получили разрешение на проведение акции в центре столицы до 31 декабря.

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