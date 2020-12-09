День Героев Отечества: в Тараклии почтили память земляка

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. С 2007 года в Российской Федерации указом Президента Владимира Путина введена новая памятная дата – День Героев Отечества.

Отмечается она 9 декабря, как дань памяти кавалерам ордена Святого Георгия, учрежденного императрицей Екатериной Второй для награждения за ратные подвиги. Орден имел особый статус в наградной системе Российской империи – получить его можно было исключительно за проявленное на поле боя мужество, отвагу и героизм. Впоследствии, помимо ордена, полагавшегося офицерам, были учреждены знаки отличия ордена Святого Георгия для нижних чинов – кресты и медали, носившиеся на ленте черно-оранжевого цвета.

В годы Великой Отечественной войны, возвращаясь к своим историческим корням, в СССР появились ордена Суворова, Нахимова, Кутузова, Невского. Аналогом солдатского "Георгия" для рядового и сержантского состава стал орден Славы трёх степеней, считавшийся одной из самых почётных наград.

После распада Советского Союза в Российской Федерации на замену ордену Славы пришел орден Мужества – серебряный крест с изображением Государственного герба на муаровой ленте.

Введение в Российской Федерации памятной даты – Дня Героев Отечества, объединяло славную боевую историю страны, ставя в один ряд героев Российской империи, Советского Союза и современной России.

© Sputnik / Сергей Субботин Орден Мужества. Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года.

В окопах Чеченских кампаний на Северном Кавказе орден Мужества российские солдаты любовно прозвали "мужиком" или "вентилятором", за крестообразную форму. Многие вернулись с войны, отмеченные не только шрамами от вражеских пуль, но и боевыми наградами, среди которых гордо сияли заслуженные в боях ордена Мужества. Но вернулись не все…

Уроженец города Тараклия, Владислав Кара с детства мечтал стать военным. Занимался спортом, упорно готовя себя к карьере защитника Родины. Когда выбор юноши утвердился окончательно, отец Владислава, Георгий Георгиевич, спросил сына: "Владик, но ведь ты же у нас один. Как же ты выбираешь себе такую опасную профессию?". Сын ответил: "Папа, но ведь кто-то же должен защищать страну". В июне 1994 года Владислав поступил в Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище имени С.Кирова. Спустя 4 года свежеиспечённый лейтенант получил своё первое назначение – командиром мотострелкового взвода в Уральском военном округе. С Урала в составе воинской части лейтенант Кара отбыл на Северный Кавказ.

На молодого и способного офицера сразу обратило внимание командование. Распорядительный, инициативный, твёрдый в принятии решений, он выделялся среди других. 23 декабря 1999 года на погонах Владислава Кары досрочно засверкала еще одна звёздочка.

Спустя два дня, старший лейтенант Кара был смертельно ранен снайперской пулей, прикрывая огнем вверенный ему взвод. За проявленные мужество и героизм 23 февраля 2000 года герой-тараклиец Указом Президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества.

Память о погибшем земляке бережно хранится в городе Тараклия. Летом 2012 года на здании гимназии имени Инзова, где учился Владислав Кара, установлена мемориальная доска. Решением городского совета старшему лейтенанту Каре посмертно присвоено звание Почётного жителя города Тараклии. Одна их городских улиц носит имя героя.

© Photo : Алексей Петрович Лейтенант Владислав Кара.

В музее города, в комнате боевой славы, хранятся личные вещи и фотографии Владислава. Его офицерский мундир, погоны, фотографии… Их передал музею главный хранитель памяти погибшего воина, его отец Георгий Георгиевич Кара.

© Photo : Алексей Петрович Орденская книжка к ордену Мужества.

Морозным утром 9 декабря, он, вместе с ветеранами войны в Афганистане, пришел к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы почтить память его единственного сына. Имя Владислава высечено на гранитной плите, рядом с именами не вернувшихся с афганских полей молодых ребят. И никакими наградами и речами не утешить горе отца, навеки осиротевшего двадцать один год назад.

© Photo : Алексей Петрович Мемориал воинам-интернационалистам в городе Тараклия.

В XX веке мир пережил трагедию коричневой чумы, унесшей раньше срока миллионы жизней. В XXI веке человечество столкнулось с новым врагом – международным терроризмом, беспощадно убивающим всё живое на своём пути. Взорванные жилые дома в мирно спящей Москве, взрывы в метро, захваченные самолеты и больницы, невероятный по своему трагизму теракт в Беслане и захват заложников на Дубровке.

Старший лейтенант Кара и его боевые товарищи сражались против общемирового зла так, как сражались их деды в годы Великой Отечественной.

В молдавском городе Тараклия об этом никогда не забудут.

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