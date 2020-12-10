Видео - На дорогах Кишинева коммунальщики всю ночь боролись с гололедицей

Более ста тонн соли и песчаной смеси использовали дорожные службы на магистралях столицы в связи с резким изменением погоды.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В связи с ливнем и мокрым снегом профильные муниципальные службы всю ночь работали на улицах столицы и в пригородах, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

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Для борьбы с образовавшейся наледью было задействовано 13 специальных машин, которые распределили 94,5 тонны соли и 31,9 тонны песчано-солевой смеси.

"Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности дорожного движения. Тем не менее, я призываю автомобилистов передвигаться с максимальной осторожностью", — заявил градоначальник.

Он отметил, что на сайте примэрии в категории "Текущая деятельность хозяйственных служб" горожане могут ознакомиться с ежедневной работой коммунальных структур и муниципальных предприятий, особенно в том, что касается борьбы с обледенением на проезжей части и тротуарах.

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