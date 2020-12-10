Фото - В Кишиневе открыто еще одно отделение для больных COVID-19

Оборудовано дополнительно 130 коек, они будут введены в строй поэтапно — в четверг сюда привезут первых пациентов.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. С четверга, 10 декабря, пациентов с COVID-19 в легкой форме и средней степени тяжести, будут размещать во втором блоке Муниципальной фтизиопневмологической больницы.

Всего на трех этажах будет оборудовано 130 койко-мест, по 40-45 на каждом. Сегодня будут задействованы первые 45 коек - во второй половине дня в медучреждение доставят первых пациентов, сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

На прошлой неделе в блоке была проведена обработка и начат косметический ремонт, который завершится на следующей неделе.

Блок также был оборудован новой мебелью – 40 кроватями, 125 прикроватными тумбочками, матрацами и постельным бельем. Также переоборудован санитарный блок, в котором была лишь одна душевая кабина — теперь там обустроены еще три, сообщил градоначальник.

Для обеспечения палат горячей водой приобретены и установлены бойлеры, произведен ремонт систем водоснабжения в палатах.

Также были приняты меры по пополнению блока медицинским персоналом и необходимым оборудованием. В связи с этим была составлена организационная структура учреждения, определены штат и оборудование, необходимое для работы в соответствии с национальными протоколами. Был составлен перечень необходимых медикаментов и средств защиты, который был передан в Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

"Следует отметить, что пациенты, находившиеся во втором блоке больницы, были переведены в условия максимальной безопасности", — отметил мэр.

Для безопасности врачей и персонала учреждения разработан план доступа и передвижения внутри блока.

На ремонт и переоборудование этого помещения из муниципального бюджета было выделено 960 тысяч леев, однако эта цифра не окончательная, так как расходы могут возрасти, сообщил градоначальник.

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