ПСРМ предлагает отменить повышение пенсионного возраста

Социалисты намерены вернуться к ситуации до 2016-го, когда мужчины выходили на пенсию в 62 года, а женщины - в 57 лет.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Депутаты от Партии социалистов зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену повышения возраста выхода на пенсию в Молдове. Об этом на брифинге в четверг заявил народный избранник от ПСРМ Владимир Односталко.

Согласно законопроекту, предлагается вернуть норму, по которой женщины выходили на заслуженный отдых в 57 лет, а мужчины – в 62 года.

"Мы планируем вернуть и страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. Второй момент: сейчас несправедливое отношение ко многодетным мамам, мы предлагаем вернуться к положению 2016 года, когда многодетные матери (у которых от пяти детей и больше) должны получить право выхода на пенсию в 54 года", - заявил Односталко.

По его словам, повышение пенсионного возраста в 2016 году было инициировано правительством Павла Филипа и прошло в виде пенсионной реформы, что было одним из требований зарубежных финансовых структур, помогавших кабмину Филипа.

Согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин составляет 63 года. Планируется уровнять эту планку и для женщин. Однако для них повышение происходит постепенно. Так, с 1 июля 2020 года женщины начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.

В соответствии с утвержденным графиком, верхняя возрастная планка будет повышаться и далее, пока не возрастет до 63 лет. Достигнуть этого показателя планируется к 1 июля 2028 года.

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