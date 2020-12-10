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ЛЭП

Прервано электроснабжение в десятках сел Молдовы, наледь рвет провода

© REUTERS
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1507)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201210/32836371/prervano-elektrosnabzhenie-v-desyatkah-sel-iz-za-lda-rvutsya-provoda-lep.html

В Молдове - непогода: на линиях электропередачи за ночь образовалась наледь, на провода падают и обледенелые ветки деревьев.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. По оперативной обстановке, зафиксированной к полудню четверга, частично или полностью без электроснабжения в Молдове остались 34 населенных пункта из 8 районов, сообщает компания-поставщик электроэнергии Premier Energy.

Гололед
© Sputnik / Евгений Биятов
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Сложная ситуация наблюдается в Чимишлийском районе – там наблюдаются проблемы с электроснабжением в 8 селах. В Ниспоренском районе пострадали 7 населенных пунктов, в Страшенах 5 сел остались без электричества. В Каларашском и Хынчештском районах без света остаются жители 4 населенных пунктов. В остальных районах перебои с электроснабжением отмечаются в одном-двух селах, сообщает поставщик энергии.

Причиной аварий стала нестабильная погода ночью и утром 10 декабря. Шел мокрый снег, а температурные значения колебались от отрицательных до нуля градусов, при этом на проводах и ветвях деревьев образовались обширные участки инея и наледи.

Под порывами ветра и тяжестью льда провода рвались, на линии ЛЭП падали ветви деревьев, что вызвало аварии. Кроме того, из-за спровоцированных гололедом ДТП в ряде населенных пунктов некоторые опоры ЛЭП также получили повреждения, сообщает Premier Energy.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила в четверг на территории всей республики "желтый код" метеоопасности в связи с гололедицей. 

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Тема:
Погода в Молдове (1507)

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Теги:
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