Covid-19: сколько учеников и педагогов заболели в Гагаузии

КОМРАТ, 10 дек - Sputnik, Максим Топал. По официальным данным, за период пандемии в автономии было инфицировано 156 учителей и 57 учащихся. Большая часть детей (30 человек) заболели в стенах школ Комратского района.

На данный момент на двухнедельный карантин в Гагаузии полностью закрыт лишь лицей №1 имени Карачобана (Комрат). Ранее карантин был успешно завершен в лицее имени Мошкова в Чадыр-Лунге и лицее имени Должненко в Вулканештах.

Взрослые болеют коронавирусом намного чаще, чем дети, и это подтверждается статистикой. Так, в дошкольных учреждениях автономии за период пандемии коронавирусом заразились 53 воспитателя и 7 детей.

В Управлении образования рассказали и о том, как в этом году будут проходить новогодние утренники. На них смогут присутствовать лишь сами дети, педагоги и воспитатели. Концертную программу будут давать учащиеся одного класса либо детсадовской группы.

Мероприятия пройдут с обязательным соблюдением правил защиты, предусмотренных постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

По данным Управления здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии, на утро, 10 декабря, общее число заболевших жителей региона с начала пандемии достигло 3650. Лидирует по числу заболевших Комратский район, здесь коронавирус диагностировали у 1784 человек. Далее следуют Чадыр-Лунгский (1252) и Вулканештский районы (614).

В ковид-отделения Гагаузии госпитализированы 155 пациентов, у 138 из них подтвержден COVID-19. Скончались 126 человек (3,4% от общего числа инфицированных).

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