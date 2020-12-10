Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1715 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1715 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявили в Минздраве в четверг вечером.

Зафиксировано девять эпизодов импорта болезни — четыре из Румынии, два из Египта, по одному - из России, Украины и Люксембурга.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 122 685.

За минувшие 24 часа проведены 3682 теста, при этом первичных — 3350.

Коронавирус выявлен, в том числе у 89 медработников: 23 врачей, 53 медсестер и 13 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 286 пациентов (из них 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Выздоровели 1265 ранее госпитализированных. Всего излечившихся на данный момент — 105 238 человек.

За сутки также зафиксировано еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2500.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova