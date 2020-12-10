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Школьник во время дистанционного обучения дома.

Под конец 2020 года все молдавские школы переведут на онлайн-режим обучения

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (76)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201210/32843659/pod-konets-2020-goda-vse-moldavskie-shkoly-perevedut-na-onlayn-rezhim.html

С 21 по 24 декабря классы начального, гимназического и лицейского уровней переведут на "удаленку". Оценки за семестр проставят заранее.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Последняя учебная неделя 2020 года для молдавских школьников пройдет в онлайн-режиме. Соответствующий приказ издала 10 декабря министр образования, культуры и исследования Лилия Поголша.

Тем же документом образовательным учреждениям предписано завершить процесс итоговой оценки учащихся 14-18 декабря.

"С 21 по 24 декабря 2020 года занятия по учебным дисциплинам согласно плану для классов начального, гимназического и лицейского уровней будут проводиться дистанционно, в соответствии с принципами Дней трансдисциплинарной деятельности, с упором на поддержку благополучия и темы, соответствующие контексту зимних праздников", - говорится в тексте.

Министерство образования, культуры и исследований призывает руководителей общеобразовательных средних учебных заведений определять наиболее актуальные темы и доступные образовательные ресурсы для организации указанных мероприятий.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (76)

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