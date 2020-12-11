Какую сумму в Молдове выделят на вакцину от COVID-19: ответ эксперта

Что предусматривает законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2021 год в лечении COVID-19: тему обсудили в эфире радио Sputnik с замдиректора Национальной медицинской страховой компании.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Медперсонал, который задействован в борьбе с пандемией коронавируса, и в 2021 году будет получать доплату в размере одной оплаты труда. Это предусмотрено в госбюджете на следующий год, проинформировал заместитель директора Национальной медицинской страховой компании (НМСК) Денис Валак.

В документе также запланированы средства на оплату лечения COVID-19 в больницах и на тестирование населения Республики Молдова в медицинских учреждениях, перечень которых определяет Министерство здравоохранения.

Более того, в фондах профилактических мероприятий предусмотрены финансовые ресурсы для того типа вакцины, который станет доступен в течение следующего года.

"Пока рано говорить о том, скольким людям будет сделана эта вакцина. Ее количество будет также зависеть от оговоренной цены. Мы предусмотрели на закупку около 5 миллионов леев, но? если потребуются дополнительные источники, будут выделены необходимые средства", - подчеркнул Денис Валак.

Замглавы НМСК также отметил, что законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на 2021 год предусматривает значительное увеличение как доходной, так и расходной части. В проекте значатся различные медицинские услуги, связанные не только с лечением коронавируса.

Ранее, 9 декабря, Молдова подала на платформу COVAX заявку, чтобы претендовать на получение вакцины против COVID-19.

Посредством этой платформы предполагается бесплатно обеспечить вакциной пятую часть населения страны. Сообщается, что в эти 20% войдут медицинские работники, лица старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями (группа высокого риска), сотрудники центров временного или длительного размещения, люди с хроническими заболеваниями, социальные работники, а также те, кто трудится в сфере образования и правоохранительных органах.

Между тем, 10 декабря стало известно, что Независимый комитет по оценке клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" подтвердил ее эффективность и безопасность: после первого этапа прививки эффективность препарата составила 69,3%, а после второго — 96,2%.

Также 10 декабря Всемирная организация здравоохранения заявила, что находится в контакте с научным центром "Вектор", создателем вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", а также ожидает получения данных по поводу препарата.

ВОЗ предстоит рассмотреть заявку на включение препарата в реестр EUL, полученную от центра "Вектор", а также оценить соответствие вакцины критериям реестра.

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