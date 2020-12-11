Видео - Подростки из Египта найдены в грузовике на границе Молдовы и Румынии

Молодые люди намеревались попасть в Европейский союз, но были обнаружены в пункте пропуска Джурджулешты-Галац при въезде в Молдову.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Пограничная полиция обнаружила двоих несовершеннолетних из Египта на пункте пересечения границы Джурджулешты-Галац в грузовике, следовавшем по маршруту Турция - Российская Федерация. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции.

Как сообщили в ведомстве, в ночь с 7 на 8 декабря по направлению въезда в Республику Молдова на КПП прибыл грузовик Renault с прицепом, с румынскими регистрационными номерами. За рулем машины находился 48-летний гражданин Молдовы. Согласно данным документов и показаниям водителя, через территорию республики он двигался транзитом, а страной назначения была Российская Федерация.

"Во время процедур контроля пограничники заметили подозрительный шум внутри прицепа грузовика, что вызвало недоумение у водителя, тем более что прицеп был опечатан в Турции. Сотрудники пограничной полиции и представители таможенной службы приняли решение вскрыть прицеп", - рассказывают в ведомстве.

При вскрытии прицепа среди груза строительных материалов были обнаружены двое мужчин без документов, удостоверяющих личность. Они говорили на иностранном языке. Водитель грузовика заявил, что не знал о людях в трейлере, но предположил, что у них была возможность в Турции спрятаться, пока он оформлял документы на товар.

Один из подростков знал английский язык. Он рассказал, что молодым людям 14 и 16 лет, они уроженцы Египта, откуда эмигрировали в Турцию еще в августе. Они намеревались приехать в Италию, чтобы воспользоваться помощью европейских властей, в том числе правом на трудоустройство.

Прибыв в Турцию, они забрались в трейлер, воспользовавшись тем, что тот не был заперт, при этом не зная ни маршрута следования, ни водителя. У молодых людей были запасы еды и воды, спальные мешки, мобильные телефоны. Но проехав несколько дней, в холодных условиях, уставшие и измотанные, они решили постучать о стенку трейлера, надеясь, что их услышат.

Пограничная полиция зафиксировала сказанное иностранцами, а также поставила в известность власти соседнего государства. В четверг, 10 декабря, молодых людей передали представителям румынской пограничной полиции.

Далее дело расследуется сотрудниками уголовного розыска Главного инспектората пограничной полиции для установления всех обстоятельств.

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