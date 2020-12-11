Додон сообщил, кто может стать новым послом Молдовы в России

Действующий глава государства обратил внимание, что вне зависимости от того, кто подпишет указ о назначении нового посла - он или избранный президент - нельзя ставить под сомнение профессионализм и возможности предложенного кандидата развивать отношения с РФ.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что новым послом республики в России может стать депутат-социалист Владимир Головатюк. Об этом глава государства сообщил в пятницу в ходе прямой трансляции в Facebook.

"На этой неделе Андрей Негуца был отозван с поста посла Молдовы в России. Правительство приняло решение, на мой взгляд, правильное. Действительно, были переданы запросы на получение агремана с российской стороны для господина Головатюка – главы экономической комиссии в парламенте. Думаю, что даже наши политические оппоненты в парламенте признают, что этот человек – профессионал", - сказал Додон.

По его словам, Головатюк был преподавателем в университете в Санкт-Петербурге, у него карьера экономиста, политика, он был председателем многих парламентских групп.

"Он человек, который может обеспечить новый уровень в двусторонних отношениях с Российской Федерацией. Предварительно обсудил эту кандидатуру с российскими партнерами. Надеюсь, что господин Головатюк станет послом Молдовы в России. Кто подпишет этот указ – я или госпожа Майя Санду - это уже зависит от того, как быстро будет продвигаться с документами", - подчеркнул Додон.

Действующий глава государства обратил внимание, что вне зависимости от того, чья подпись будет стоять под документом, нельзя ставить под сомнение профессионализм и возможности Головатюка развивать двусторонние отношения с Россией.

В среду правительство решило отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России. Это произошло после скандала с участием автомобиля с молдавскими дипломатическими номерами.

Скандал с машиной посольства

Об инциденте с участием автомобиля с молдавскими дипломатическими номерами стало известно в минувшие выходные. Машина посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из РМ. Все произошло на КПП Паланка вечером 5 ноября. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы (ТС) и Службы информации и безопасности республики.

Как сообщили в пресс-службе ТС, водителя микроавтобуса с дипломатическими номерами задержали. Ему предъявлено обвинение.

"Следствием занимается Таможенная служба и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам... По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – сказано в сообщении структуры.

Позиция МИДЕИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции ранее сообщило, что начато внутреннее расследование по контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в России.

"Проверка внутренней документации показала, что автомобиль находился в служебной командировке по маршруту Москва – Кишинев – Москва в период с 2 по 5 декабря 2020 года. Цель командировки – доставка в Кишинев дипломатической почты, по запросу посольства Молдовы в РФ", – говорится в сообщении министерства.

Что надо знать о Негуца

Андрей Негуца был назначен на должность посла Молдовы в России весной 2017 года по предложению президента Молдовы Игоря Додона. До этого Негуца занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008 — 2012 годах.

В середине декабря 2017 года министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России из-за ситуации с молдавскими политиками. А в марте 2018 года он вернулся в Москву.