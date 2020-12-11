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Додон рассчитывает обсудить в Москве предоставление Молдове вакцины от COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (81)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32849174/Dodon-rasschityvaet-obsudit-v-moscow-predostavlenie-moldova-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Игорь Додон сообщил, что намерен отправиться в Россию сразу после инаугурации избранного президента республики.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в конце декабря намерен обсудить с российскими партнерами предоставление республике вакцины от коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил в пятницу в ходе прямой трансляции в Facebook.

"Сейчас точно мы уже не скажем, когда будет вакцина от коронавируса. До конца этого года точно не будет. Я буду в конце декабря в Москве и поговорю с коллегами... Надеюсь, что у них позиция не поменялась и они будут готовы эту вакцину нам дать", - сказал Додон.

По его мнению, препарат должен быть предоставлен бесплатно определенным категориям граждан - тем, кто находится на первой линии борьбы с пандемией, пенсионерам и так далее.

Вакцинация добровольцев российским препаратом от коронавируса Спутник V
© Sputnik / Viktor Tolochko
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"Идеально, чтобы она была бесплатной для всех граждан Молдовы. Сколько она может стоить? Насколько знаю, российская вакцина стоит 5-6 долларов за одну дозу. Думаю, что государство может найти средства - у нас 2-2,5 миллиона граждан внутри страны. Можно найти 10-15 миллионов долларов, чтобы купить эту вакцину и обеспечить всех граждан этой вакциной бесплатно. Во всяком случае, мы на этом будем настаивать", - отметил Додон.

Он считает, что вакцинация должна быть добровольной.

Действующий президент отметил, что скорее всего уже вечером 24 декабря будет в Москве, сразу после того, как состоится церемония инаугурации избранного президента Майи Санду. "А 25 декабря у меня запланированы встречи", - сказал Додон.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами препарата являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований "Спутник V" в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины поступили от более чем 50 стран. Для поставок на зарубежные рынки она будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (81)

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