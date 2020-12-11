Действующий президент: каким может быть будущее сотрудничество Молдовы с ЕАЭС

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщил глава государства в пятницу в ходе прямой трансляции в Facebook, он выступит в открытой части этого мероприятия.

"Кроме обсуждения текущей ситуации в наших странах, есть несколько очень интересных моментов. К примеру, сегодня будет рассмотрено предоставление статуса наблюдателя Узбекистану и Кубе. Напомню, что Молдова - первая страна, которая получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Считаю, что это хорошее достижение. Что будет дальше? Думаю, что мы должны и впредь сотрудничать с ЕАЭС. Я свою позицию не поменял", – сказал Додон.

Он напомнил, что подписал в 2017 году меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, а в мае 2018 года по его просьбе Молдова стала первой страной, которая получила статус наблюдателя в этой организации.

"Слышал некоторые высказывания избранного президента, она считает, что все это нужно пересмотреть. Посоветовал бы не торопиться. Ломать – не строить. А вот наладить такие конструктивные отношения… Одно же другому не мешает. У нас же есть соглашение с ЕС, и мы его дальше развиваем. Это не означает, что если мы дружим с Европой, то должны выходить из всех организаций на Востоке", – подчеркнул действующий глава государства.

По его мнению, Евразийский экономический союз – это перспективный интеграционный проект, экономический, а не геополитический. "Считаю, что сотрудничество в рамках ЕАЭС нужно и можно продолжить. Сделаем все возможное, чтобы это было дальше", – заключил Додон.

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