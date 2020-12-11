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Примэрия Кишинев

Мэрия обнародовала проект бюджета Кишинева на 2021 год

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (126)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32849292/meriya-chisinau-obnarodovala-proekt-byudzheta-na-2021.html

Главный финансовый документ молдавской столицы предусматривает дефицит в четыре раза больше, чем в прошлом году.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Мэрия Кишинева представила проект бюджета на 2021 год для публичного обсуждения. Документ опубликован на сайте муниципалитета, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Приведенные данные показывают: в следующем году расходы из городской казны вырастут и достигнут 5,95 миллиарда леев, доходы - 4,66 миллиарда леев, включая трансферты из государственного бюджета в размере 2,64 миллиарда леев. Дефицит бюджета составит 1,28 миллиарда леев.

Ион Чебан.
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Чебан о первом годе мандата: в Кишиневе реализуется рекордное количество проектов

Ранее градоначальник Ион Чебан заявлял, что дефицит бюджета связан с проектами, реализуемыми столичной администрацией. Это покупка автобусов и расширение двух улиц. Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 декабря.

В 2020 году бюджет Кишинева предусматривал доходы в 4,3 миллиарда леев, из которых 2,4 миллиарда – перечисления из госбюджета. При этом расходы города в текущем году должны были составить 4,6 миллиарда леев при дефиците бюджета в 300 миллионов.

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Тема:
События Кишинева (126)

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