Мэрия обнародовала проект бюджета Кишинева на 2021 год

Главный финансовый документ молдавской столицы предусматривает дефицит в четыре раза больше, чем в прошлом году.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Мэрия Кишинева представила проект бюджета на 2021 год для публичного обсуждения. Документ опубликован на сайте муниципалитета, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Приведенные данные показывают: в следующем году расходы из городской казны вырастут и достигнут 5,95 миллиарда леев, доходы - 4,66 миллиарда леев, включая трансферты из государственного бюджета в размере 2,64 миллиарда леев. Дефицит бюджета составит 1,28 миллиарда леев.

Ранее градоначальник Ион Чебан заявлял, что дефицит бюджета связан с проектами, реализуемыми столичной администрацией. Это покупка автобусов и расширение двух улиц. Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 декабря.

В 2020 году бюджет Кишинева предусматривал доходы в 4,3 миллиарда леев, из которых 2,4 миллиарда – перечисления из госбюджета. При этом расходы города в текущем году должны были составить 4,6 миллиарда леев при дефиците бюджета в 300 миллионов.

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