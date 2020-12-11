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утренник

Родители, аниматоры и фотографы не смогут посетить утренники в детсадах

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
События Кишинева (126)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32850083/Proschay-utrennik-roditeli-animatory-i-fotografy-ne-smogut-posetit-detsady.html

Кишиневские дошкольные учреждения встретят Новый год и другие зимние праздники без привычных новогодних мероприятий.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Доступ родителей, аниматоров, фотографов и посторонних лиц на утренники в детских садах Кишинева запрещен, сообщает пресс-служба Кишиневской мэрии.

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Главное управление образования, молодежи и спорта столичной мэрии издало постановление, запрещающее присутствие родителей, аниматоров, фотографов и лиц из других дошкольных учреждений во время праздничных утренников, организованных по случаю зимних каникул. Эта мера входит в набор ограничений, применяемых муниципалитетом для снижения рисков распространения COVID-19.

В Управлении образования также предупреждают, что празднование Рождества и Нового года в дошкольных учреждениях будет проводиться только в группах. В целях соблюдения эпидправил будет запрещено брать карнавальные костюмы напрокат и организовывать для детей "сладкие столы".

Кроме того, органы местного публичного управления запрещают сбор денег на подарки, елки или другие нужды в рамках предпраздничных мероприятий.

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Тема:
События Кишинева (126)

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