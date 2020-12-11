15:27 11 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Аппарат искусственной вентиляции легких.

Помощь в борьбе с COVID: Санкт-Петербург подарит Гагаузии пять аппаратов ИВЛ

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (84)
4810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32853562/pomosch-v-borbe-s-covid-sankt-peterburg-podarit-gagauzii-pyat-apparatov-ivl.html

Аппараты искусственной вентиляции легких, предоставленные в качестве гумпомощи, распределят в несколько районных больниц автономии.

КОМРАТ, 11 дек - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузскую автономию из России в ближайшее время поступят пять аппаратов искусственной вентиляции легких, которые должны помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Школа
© Sputnik / Mihai Caraus
Covid-19: сколько учеников и педагогов заболели в Гагаузии

Гуманитарный груз будет передан автономной некоммерческой организацией "Центр социально-экономических и культурных услуг и инициатив "ПетербургФорум".

Ранее башкан Ирина Влах обращалась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой оказать поддержку Гагаузии, столкнувшейся с вызовами пандемии.

Как пояснил пресс-секретарь главы автономии Андрей Ведутенко, на сегодняшний день в трех районных больницах используют 11 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"В медицинских учреждениях региона сохраняется потребность в аппаратах ИВЛ, особенно для лечения больных коронавирусом в тяжелой стадии. Подарок правительства Санкт-Петербурга поможет врачам из Гагаузии спасать жизни больных", - добавил он.

После доставки в Гагаузию аппараты ИВЛ распределят в районные больницы Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт.

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов передал дорогостоящую партию медицинского оборудования районной больнице Чадыр-Лунги и Совету Старейшин Гагаузии. 

По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, на утро 11 декабря общее число заболевших коронавирусом жителей Гагаузии достигло 3682.

Больше всего инфицированных - х в Комратском районе (1800 человек). Следом идут Чадыр-Лунгский (1262) и Вулканештский районы (620 заболевших). В ковид-центры Гагаузии госпитализированы 137 пациентов, у 119 из которых подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (84)

По теме

"Шаг навстречу": Гагаузия приветствует принятие "пакета законов", относящихся к автономии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев в Кишиневе у правительства.
Фото – "Протестная выставка" тракторов в центре Кишинева
Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Видео - Пепел и огонь: извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться