Помощь в борьбе с COVID: Санкт-Петербург подарит Гагаузии пять аппаратов ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких, предоставленные в качестве гумпомощи, распределят в несколько районных больниц автономии.

КОМРАТ, 11 дек - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузскую автономию из России в ближайшее время поступят пять аппаратов искусственной вентиляции легких, которые должны помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

Гуманитарный груз будет передан автономной некоммерческой организацией "Центр социально-экономических и культурных услуг и инициатив "ПетербургФорум".

Ранее башкан Ирина Влах обращалась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой оказать поддержку Гагаузии, столкнувшейся с вызовами пандемии.

Как пояснил пресс-секретарь главы автономии Андрей Ведутенко, на сегодняшний день в трех районных больницах используют 11 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"В медицинских учреждениях региона сохраняется потребность в аппаратах ИВЛ, особенно для лечения больных коронавирусом в тяжелой стадии. Подарок правительства Санкт-Петербурга поможет врачам из Гагаузии спасать жизни больных", - добавил он.

После доставки в Гагаузию аппараты ИВЛ распределят в районные больницы Комрата, Чадыр-Лунги и Вулканешт.

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов передал дорогостоящую партию медицинского оборудования районной больнице Чадыр-Лунги и Совету Старейшин Гагаузии.

По данным Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, на утро 11 декабря общее число заболевших коронавирусом жителей Гагаузии достигло 3682.

Больше всего инфицированных - х в Комратском районе (1800 человек). Следом идут Чадыр-Лунгский (1262) и Вулканештский районы (620 заболевших). В ковид-центры Гагаузии госпитализированы 137 пациентов, у 119 из которых подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

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