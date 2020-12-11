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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым

Действующий президент Молдовы встретился с послом России: что они обсудили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32855568/deystvuyuschiy-prezident-moldovy-vstretilsya-s-poslom-russia-chto-oni-obsudili.html

Предстоящий визит в Москву Игоря Додона стал одной из тем, которую он обговорил с главой российской дипмиссии.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон и посолРоссии в Молдове Олег Васнецов во время встречи констатировали значительное улучшение отношений между двумя странами в уходящем году.

По словам главы государства, стороны обменялись мнениями в связи с прошедшим заседанием Высшего Евразийского совета, в котором Додон принял участие в качестве наблюдателя и выступил с обращением.

"В этом же контексте обсудили повестку предстоящего 18 декабря онлайн-саммита СНГ, а также моей запланированной на конец месяца рабочей поездки в Москву", — отметил действующий президент.

Предполагается, что Додон отправится в столицу России во главе делегации, в состав которой войдут члены Партии социалистов Республики Молдова.

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© Sputnik / Алексей Даничев
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Глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в пятницу в комментарии радиостудии Sputnik, что подобный визит предполагается, однако состав делегации, как и повестка, еще до конца не определены.

"Подобные поездки проводим ежегодно. Конечно, в период пандемии это сложнее. В России у нас есть партии-партнеры — "Единая Россия", "Справедливая Россия". Постоянно проводим подобные встречи для обмена опытом, для обмена мнениями, для обсуждения проблем, которые существуют в отношениях, и которые могут быть решены партиями-партнерами. У господина Додона может быть более расширенная повестка", - уточнил Фуркулицэ.

Действующий президент сообщил в пятницу, что скорее всего уже вечером 24 декабря будет в Москве, сразу после того, как состоится церемония инаугурации избранного президента Майи Санду. "А на 25 декабря у меня запланированы встречи", — сказал Додон.

На 30 декабря запланирован съезд Партии социалистов, на котором планируется, что руководителем политформирования вновь станет Игорь Додон.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (77)

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