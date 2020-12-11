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Жительницы цыганской слободы (Цыганская гора) в центральной возвышенной части города Сороки.

Власти Молдовы готовят госпрограмму поддержки ромов — что она предусматривает

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32858457/pravitelstvo-moldovy-gotovit-gosprogrammu-podderzhki-romov--chto-ona-vklyuchaet.html

У большинства представителей этого этноса до сих пор нет удостоверяющих личность документов, они по прежнему не уделяют должное внимание обучению детей и почти не имеют доступа к медицинским и государственным услугам.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Правительство Республики Молдова готовит проект рассчитанной на пять лет государственной Программы по поддержке этнических ромов. Среди мер по поддержке указанной национальной группы: обеспечение представительства и участия в общественной жизни, в выборных органах, трудоустройство и поддержка культурной самобытности.

Гадание на картах
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Концепция документа власти предложило для публичных консультаций. В ней указано, что главная цель  оказание помощи в решении множества проблем и ограничений, с которыми сталкивается население ромской национальности, и достижение изменений для улучшения его положения в Молдове.

Наибольшая доля населения ромов сосредоточена в районах Окница, Басарабяска, Сороки, Единцы, Ниспорены, Рышканы, Глодяны, Тараклия, Дрокия, Хынчешты, Леова и Калараш. В стране всего  около 50 населенных пунктов с компактным проживанием представителей этого этноса.

Почему молдавским ромам нужен особый подход  

Основными проблемами ромских общин в правительстве считают бедность большинства их членов, а также низкий уровень образования, который, в свою очередь напрямую коррелирует с уровнем бедности. К этому добавляется целая вереница других проблем, как то отказ от посещения детьми образовательных учреждений в раннем возрасте, прогулы, низкая вовлеченность родителей в образовании детей и так далее. 

Также по данным властей, у цыган ограниченный доступ к услугам общественного здравоохранения. И как следствие высокая смертность, в том числе детская.

Уровень занятости и доходов среди ромов значительно ниже зарегистрировано среднего по Молдове. Отсутствие возможностей трудоустройства и социальная незащищенность на рынке труда напрямую влияет на их социально-экономическое положение.

Артур Черарь.
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Низкая степень участия в общественных дела становится причиной плохого доступа представителей этого этноса к государственным услугам и правовым учреждениям. А невысокий уровень доверия к полиции и судебной системе часто приводит к неэффективности правовых институтов в обеспечении их безопасности.

У большинства цыган по-прежнему нет документов, удостоверяющих личность, что мешает доступу к образованию, занятости, основным услугам, включая медицинская помощь, участие в голосовании.

Ограниченный доступ ромов к информации, их низкий интерес к участию в социальной жизни в целом, а также безразличие лиц, принимающих решения, к их вовлечению в общественную жизнь создают порочный круг, который до сих пор не удалось преодолеть несмотря на усилия властей, отмечают в правительстве

Что предлагают власти

Цель разработанной в правительстве государственной Программы по поддержке ромов на 2020-2025 год — решение изложенных выше проблем и интеграция представителей этноса в общественные дела.

Достигнуть поставленных целей в правительстве рассчитывают с помощью:

  • Обеспечения представительства и эффективного участия ромов в общественной жизни.
    Цыганское застолье в городе Сороки, архивное фото.
    © Sputnik / Владимир Вяткин
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  • Представительства в выборных органах всех уровней и в исполнительных и исполнительных органах, содействие занятости на государственной службе.
  • Обеспечения уважения социально-культурным правам этнического меньшинства и содействие лучшей интеграции в общество путем обеспечения социальной справедливости, доступа к образованию и здравоохранению, борьбы дискриминацией, миграцией и торговлей людьми.
  • Повышения степени трудоустройства и расширение экономических возможностей путем облегчения занятости, развития предпринимательского духа и новых навыков, организация информационных кампаний.

По разным данным, оценка численности ромов в Республике Молдова варьируется от 12 000 до 250 000 человек. В переписи населения 2014 года зарегистрировано 9323 человека, идентифицирующих себя как ромы, что составляет 0,3% от общей численности населения республики.

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