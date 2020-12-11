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Врач скорой помощи.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1579 случаев COVID-19

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201211/32858516/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1579-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 124 264.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1579 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в пятницу вечером.

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Зафиксированы 6 эпизодов импорта инфекции — из Украины, Румынии, России и Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 124 264.

За минувшие 24 часа проведены 3482 теста, при этом первичных — 3060.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 66 медработников: 25 врачей, 30 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 289 пациентов (из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Выздоровели 1233 ранее заболевших. Всего излечившихся на данный момент — 106 471 человек.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2521.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)

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Теги:
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