Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1579 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1579 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в пятницу вечером.

Зафиксированы 6 эпизодов импорта инфекции — из Украины, Румынии, России и Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 124 264.

За минувшие 24 часа проведены 3482 теста, при этом первичных — 3060.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 66 медработников: 25 врачей, 30 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 289 пациентов (из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Выздоровели 1233 ранее заболевших. Всего излечившихся на данный момент — 106 471 человек.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2521.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova